Superbike | GP Qatar 2018 | Tom Sykes conquista la pole position | Rea beffato Savadori

Superbike - GP Qatar 2018 : Jonathan Rea a caccia dell’ennesima doppietta per chiudere in bellezza la stagione : Domani comincerà l’ultimo weekend di gara della stagione del Mondiale Superbike 2018, che si disputerà sulla pista di Losail, in Qatar. Losail ospita per la quinta volta consecutiva il Gran Premio del Qatar per la Superbike, che si è sempre svolto in notturna grazie all’illuminazione artificiale. Il Mondiale Superbike non si deciderà all’ultima gara perchè è già stato assegnato al solito Jonathan Rea con due weekend ...