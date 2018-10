Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android

Facebook : la musica (e il playback) arriva Sulle Storie : La nuova funzione per aggiungere una canzone a una foto o a un video consente anche di cantare in playback nelle clip

Trucco per avere subito gli adesivi in WhatsApp : link prima app dedicata Sul Play Store : Ieri abbiamo potuto dare ai nostri lettori la lieta novella dell'introduzione degli adesivi in WhatsApp: gli sticker con la relativa funzione hanno cominciato ad essere distribuiti sia sulla versione Android che su quella iOS per iPhone dell'applicazione di messaggistica. Sta di fatto, tuttavia, che il rilascio sta avvenendo in maniera molto lenta e in molti potrebbero non avere ancora la feature abilitata nonostante il download dei pacchetti ...

I Samsung Galaxy che verranno senza tacca Sul display (foto) e con batterie al grafene? : I Samsung Galaxy che vedremo nel 2019 non avranno alcuna tacca sul display e naturalmente neanche un notch come quelli in uso su dispositivi Apple e anche Android. Un'anteprima più che interessante di quello che i fan del brand devono aspettarsi per il prossimo 2019, è stata fornita dalla stessa azienda in un evento cinese in cui è stata diffusa un'immagine del futuro Samsung Galaxy A8s, un punto di svolta e di non ritorno per il design dei ...

Scende prezzo FIFA 19 a meno di 50 euro Sul PlayStation Store - offerta della settimana : Il PlayStation Store questa settimana perde letteralmente la testa, aggiungendo un'offerta su un titolo di recentissima uscita: FIFA 19 a meno di 50 euro. Precisamente il prezzo di FIFA 19 sul PlayStation Store è di 48,99 euro. In aggiunta agli sconti di Halloween, Sony ha in tutto previsto due nuove promozioni su PlayStation Store: due pesi massimi di EA sono a prezzo ridotto per un periodo limitato, da oggi 25 ottobre e fino al 30 ottobre ...

Google rilascia Pixel Tips e Connectivity Health Services Sul Play Store : Tra le nuove app che Google ha pubblicato nel Play Store sono presenti Pixel Tips, che offre una guida animata che introduce l'utente alle nuove funzionalità del suo dispositivo Pixel 3, e Connectivity Health Services la cui descrizione si limita a dire che l'app "migliora la salute della batteria con ottimizzazioni della connettività", associata a un'unica immagine poco esplicativa. L'articolo Google rilascia Pixel Tips e Connectivity Health ...

Google regala 2 euro di credito Sul Play Store ad alcuni utenti : Google sta regalando due euro di credito ad alcuni utenti, da spendere sul Play Store per acquisti di app, giochi o contenuti in-app. L'articolo Google regala 2 euro di credito sul Play Store ad alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Ritornano gli sconti Sul Play Store : sono oltre 50 le app e i giochi in offerta : sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 23 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per affrontare la giornata? L'articolo Ritornano gli sconti sul Play Store: sono oltre 50 le app e i giochi in offerta proviene da TuttoAndroid.

Volete visualizzare i Live Albums Sul vostro smart display? Ecco come fare : Scopriamo come configurare Live Albums per visualizzare sui nuovi smart display, come Google Home Hub, le nostre foto migliori. L'articolo Volete visualizzare i Live Albums sul vostro smart display? Ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Le notizie del giorno – Le ultime Sul Fair Play finanziario del Milan : Le notizie del giorno – Il Milan si prepara per la giornata valida per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche la questione relativa al Fair Play finanziario. Le motivazioni del Tas di Losanna sono state rese note ed incideranno anche sul futuro del Milan ma non saranno disastrose come si era pensato in un primo momento. In tal senso, la presenza del solido fondo Elliott, ha di fatto salvato il Milan da pene severissime ...

Milan - le ultime Sul Fair Play finanziario : arrivano le motivazioni della sentenza del Tas : Il Milan si prepara per la giornata valida per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche la questione relativa al Fair Play finanziario. Le motivazioni del Tas di Losanna sono state rese note ed incideranno anche sul futuro del Milan ma non saranno disastrose come si era pensato in un primo momento. In tal senso, la presenza del solido fondo Elliott, ha di fatto salvato il Milan da pene severissime che sarebbero arrivate con Li. ...

Google permette a tutti gli sviluppatori di inviare la richiesta per provare a inserire la propria app in pre-registrazione Sul Play Store : Circa tre anni fa, Google ha introdotto all’interno di Play Store, lo Store ufficiale per Android, delle applicazioni in pre-registrazione. Da quel momento, […] L'articolo Google permette a tutti gli sviluppatori di inviare la richiesta per provare a inserire la propria app in pre-registrazione sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google pubblica Pixel Stand Sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android : Google avvia un programma beta per la versione Android di YouTube e porta sul Play Store la companion app per il Pixel Stand. L'articolo Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android proviene da TuttoAndroid.

Valerio Merola : "Avrei voluto sposare Bianca Berlinguer"/ "Playboy per 40 anni - ma con lei facevo Sul serio" : Valerio Merola: "Avrei voluto sposare Bianca Berlinguer". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip rivela: "Playboy per 40 anni, ma con lei facevo sul serio"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:37:00 GMT)

Candy Crush Friends Saga sbarca Sul Play Store con biscotti - marmellata e cioccolata : Candy Crush Friends Saga è il nuovo capitolo della celebre Saga di giochi casual di King basati sugli abbinamenti match-3 che introduce una grafica rinnovata, nuove modalità di gioco e numerosi amici pronti ad aiutarvi a superare centinaia di livelli. Le nuove modalità di gioco propongono di eliminare strati di caramelle per liberare gli animali, ricoprire tutto con la marmellata oppure riuscire a far inzuppare i biscotti nella ...