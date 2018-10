Stile Experience 10 su Samsung Galaxy S9 e S8 | aggiornamento tema dedicato

optimaitalia

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Non è ancora disponibile l'ad Android 9.0 Pie perS9 e S8, ma se ne può già fare esperienza tramite l'installazione delbasato sull'interfaccia10, reso ancora più bello dall'ultimoapportato da envy. L'elaborato rispecchia in maniera abbastanza fedele l'estetica della prossima UI griffata dal produttore asiatico.L'upgrade di cui vi stiamo parlando aggiunge altre icone, in grado di far risaltare l'armonia complessiva del lavoro svolto dal team di sviluppo. Ottimizzato anche ila tinte scure, che vi consigliamo di provare personalmente per meglio capire a cosa alludiamo. Il developer, prima di procedere all'installazione della nuova versione, consiglia di rimuovere le iterazioni precedenti, così da scongiurare il rischio di incappare in possibili problemi di instabilità.Trovate la guida all'installazione del...