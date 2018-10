STEVEN ZHANG | L' INTER E SINONIMO DI GLORIA | DI VITTORIE E DI STORIA

STEVEN ZHANG NOMINATO PRESIDENTE DI FC INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. : Nato il 21 dicembre 1991 a Nanchino, nella provincia costiera dello Jiangsu, nella Cina centro-orientale, STEVEN ZHANG ha intrapreso studi finanziari, laureandosi in economia presso la Wharton School ...

Inter - giornata storica per i nerazzurri : STEVEN ZHANG è il nuovo presidente : Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter, a 27 anni è il più giovane a ricoprire questa carica nella storia dell' Inter . giornata storica in casa nerazzurra con il previsto passaggio di consegne ...

Ufficiale - STEVEN ZHANG è il nuovo presidente dell'Inter : Roma, 26 ott., askanews, - Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter. L'annuncio arriva attraverso un video su Twitter. Il 26enne successore di Thohir nel video dice: 'Quando chiudo gli occhi vedo ...

Inter - ufficiale : STEVEN ZHANG nuovo presidente. "Io sono pronto. E voi?" : Adesso è ufficiale: Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter. L'annuncio, segno dei nuovi tempi nerazzurri, è arrivato attraverso un video su Twitter. Il 26enne successore di Thohir nel video ...

Inter - STEVEN ZHANG è il nuovo presidente : Record di precocità per il figlio del proprietario dei nerazzurri: "Sono pronto". E ora si attende Marotta

Inter - STEVEN ZHANG è il nuovo presidente : 'Io sono pronto'. Video : Steven Zhang è ufficialmente il nuovo presidente dell'Inter. L'annuncio è stato stato dalla società con un Video su twitter. Si conclude così l'era di Erick Thohir alla guida del club nerazzurro. ' Io ...

Ufficiale - STEVEN ZHANG è il nuovo presidente dell’Inter : Il club nerazzurro ha presentato il dirigente cinese attraverso un video apparso sul proprio profilo Twitter. Nel pomeriggio assemblea per la nomina. L'articolo Ufficiale, Steven Zhang è il nuovo presidente dell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - ufficiale : STEVEN ZHANG nuovo presidente. E ora Marotta : Adesso è ufficiale: Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter. L'annuncio, segno dei nuovi tempi nerazzurri, è arrivato attraverso un video su Twitter. Il 26enne successore di Thohir nel video ...

Inter - STEVEN ZHANG oggi presidente : l'emozione e gli indizi social : Nell'assemblea dei soci in programma oggi, Steven Zhang è pronto a rivestire la carica di presidente e a 26 anni diventerà il più giovane della centenaria storia dell'Inter. Intanto nelle sue ...

Inter - STEVEN ZHANG è il nuovo presidente del club nerazzurro : adesso si stringe per l’arrivo di Marotta : Al termine dell’assemblea dei soci andata in scena questa mattina, Steven Zhang è stato nominato presidente dell’Inter Finisce dopo cinque anni l’era Thohir, l’Inter passa ufficialmente nelle mani di Steven Zhang. Il rampollo di Jindong Zhang è stato eletto ufficialmente presidente del club nerazzurro in seguito all’assemblea dei soci svolta oggi, diventando così il più giovane numero uno dell’era ...

“Ricorda chi comanda” - siparietto social Ranocchia-Perisic : l’intervento di STEVEN ZHANG scatena il web : Il futuro presidente dell’Inter ha commentato un post di Ranocchia su Instagram, scatenando i tifosi nerazzurri Clima disteso in casa Inter a poche ore dalla sfida di Champions League con il Barcellona, in programma questa sera al Camp Nou. Dopo la vittoria nel derby, l’autostima dei nerazzurri è cresciuta a dismisura, così da permettere a Icardi e compagni di preparare al meglio il complicato confronto con i blaugrana. A ...

Derby - STEVEN ZHANG e Gordon Singer : rampolli in tribuna a San Siro : I padri no, non ci saranno. Non basta un Derby per muovere Zhang Jindong e Paul Singer, i capifamiglia, i capitani d'azienda, gli uomini nelle classifiche di Forbes. Inter e Milan arrivino a una ...

Inter - nuovo contatto tra Marotta e STEVEN Zhang : Il dirigente sta per liberarsi contrattualmente dalla Juventus, il prossimo presidente Interista lo aspetta

Marotta-Inter : nuovo contatto con STEVEN Zhang. Nessun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...