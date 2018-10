Stati Uniti | Pil in crescita del 3 | 5 per cento | meglio delle aspettative

Arrestato un uomo per le bombe negli Stati Uniti : Nel mondo Un uomo è stato Arrestato per le 12 bombe negli Stati Uniti. Il dipartimento di Giustizia ha fatto sapere che l'uomo si chiama Cesar Sayoc e ha 56 anni. E' stato fermato a Miami, in Florida,...

Negli stati Uniti sono stati trovati altri due pacchi bomba, dopo quelli individuati tra mercoledì e giovedì: i nuovi pacchi bomba erano destinati a CNN (che aveva già ricevuto un pacco con un ordigno) e al senatore Democratico Cory Booker,

Tassa sui videogiochi violenti? Gli Stati Uniti mettono nel mirino i rating elevati : Il mondo è bello perchè è vario. Una frase che calza a pennello anche all'universo dei videogiochi, visto il panorama assolutamente vasto di titoli della più disparata risma che affollano in ogni dove gli scaffali fisici e digitali. Un catalogo sconfinato da cui attingere per soddisfare le proprie voglie videoludiche, e saziare la fame di nuove avventure. Chiaramente non tutti i titoli sono adatti a ogni tipologia di giocatore, con il sistema di ...

Cancelleri vola negli Stati Uniti : seguirà le elezioni di medio termine : ... ma con la consapevolezza di voler raccontare quanto di buono ci sia nella nostra terra e nel nostro modo di fare politica. Sapere di essere lì a rappresentare la Sicilia - continua - mi riempie d'...

Iraq-Stati Uniti : segretario di Stato Pompeo si congratula con premier Mahdi per fiducia a governo : Prima di prestare giuramento, il neo-premier ha presentato un'ambizioso programma di governo volto a rilanciare l'economia, a consolidare la sicurezza e a mantenere il paese al riparo dalle ...

Lane - Salini Impregilo - si aggiudica due contratti negli Stati Uniti : Lane, la controllata statunitense di Salini Impregilo , ha vinto due contratti negli States nei settori strade e acqua. Valore complessivo 400 milioni di dollari . In particolare, un contratto da 346 ...

