Statali | assunzioni e guerra ai furbi

Statali - assunzioni per 13 mila : guerra ai 'furbi' : La politica del nuovo esecutivo in materia di pubblico impiego inizia a delinearsi con il disegno di legge Concretezza approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri - e collegato alla ...

Statali - l’annuncio del ministro Bongiorno : “Arrivano le nuove assunzioni” : Il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, annuncia che sono in arrivo le nuove assunzioni previste per i dipendenti Statali. Il piano di assunzioni inizierà il prossimo anno tramite nuovi concorsi con regole diverse che il ministero metterà a punto. Ecco quando saranno i concorsi, chi riguarderanno e come funzioneranno.Continua a leggere

Assunzioni Statali in arrivo - Bongiorno : basta idonei - o vincitori o fuori : Assunzioni in arrivo per gli statali. Gli attesi fabbisogni delle Pa centrali, infatti, “sono arrivati” al Dipartimento della Funzione pubblica e pertanto “siamo pronti con le prime Assunzioni”. Ad annunciarlo è stato il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, a margine di un’audizione davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato. “Sono arrivati i ...

Statali - in tre anni 450mila assunzioni : primo obiettivo rafforzare la giustizia : Il governo punta ad assumere nella pubblica amministrazione 450.000 persone nel prossimo triennio. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, su Zapping a Radio1 ...

Assunzioni e neo Statalismo - più che cambiamento un'occasione persa : "Per la rivoluzione fiscale occorre tagliare la spesa pubblica, non assumere 450mila statali e pensare a nazionalizzazioni"...

