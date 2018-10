Standard & Poor' s conferma rating sull' Italia e taglia outlook a negativo

Di Maio : “Chi aspettava il giudizio di Standard&Poor’s per remare contro di noi è rimasto deluso” : Il vicepremier Matteo Salvini non ha accolto con favore la notizia del taglio dell'outlook a negativo per l'Italia: "E' un film già visto. Le agenzie di rating non si sono accorte della crisi mondiale? In Italia non saltano né banche né imprese". "Le agenzie di rating non misurano il benessere dei cittadini di un Paese, ma chi aspettava Standard&Poor's per continuare a remare contro il governo oggi ha avuto una brutta sorpresa: il rating ...

Arriva il giudizio atteso : Standard & Poor's conferma rating BBB ma l'outlook è negativo : L'agenzia di rating Standard &Poor's ha confermato il giudizio sull'Italia, abbassando però l'outlook da 'stabile' a 'negativo'. S&P ha quindi lasciato invariati i rating sul debito pubblico italiano ...

Standard & Poor’s : «Rating confermato ma la manovra frenerà la crescita» Una (mezza) buona notizia per il governo : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4

Standard & Poor’s : «Rating confermato ma la manovra frenerà la crescita» Palazzo Chigi : «È un freno al deficit» : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4

Standard & Poor's conferma il rating dell’Italia a BBB ma l’outlook diventa negativo : Declassamento evitato. L'agenzia di rating Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB ma l'outlook diventa negativo.L'agenzia statunitense rispetta le attese di diversi analisti nel suo giudizio sull'affidabilità creditizia del paese. In parallelo Fitch ha confermato il rating AA sull Regno Unito, cambiando la prospettiva in negativo.Il verdetto di S&P arriva a una settimana esatta da quello Moody's, la concorrente che ...

Arriva il giudizio atteso : Standard & Poor’s conferma rating BBB ma l’outlook è negativo : L’agenzia di rating Standard &Poor’s ha confermato il giudizio sull’Italia, abbassando però l’outlook da «stabile» a «negativo». S&P ha quindi lasciato invariati i rating sul debito pubblico italiano a «BBB» (a lungo termine) e «A-2» (a breve termine)....

