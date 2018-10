Standard & Poor' s conferma il rating dell’Italia a BBB ma l’outlook diventa negativo

Standard & Poor’s - oggi verdetto sull'Italia/ Ultime notizie rating - Di Maio : "Non ho paura" : Standard & Poor’s , oggi verdetto sull'Italia . Ultime notizie rating , atteso il giudizio legato alla manovra. Il ministro Luigi Di Maio : "Non ho paura"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:01:00 GMT)

Manovra - attesa per verdetto Standard & Poor's. Dijsselbloem : "Se non cambia Italia in Bancarotta" : Di Maio, da Bce strali ma non lasciamo Euro Dalla Bce "vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell'economia Italiana per lo spread. Il governatore Draghi sa che il problema dello ...