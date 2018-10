Squinzano | fa la gastroscopia ed entra in coma | Teresa perde la vita a 49 anni

Blastingnews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Quello di cui si sta per parlare potrebbe essere l'ennesimo caso di malasanita' che colpisce il Sud della nostra penisola. Una vicenda drammatica VIDEO culminata con la morte di una giovane donna,Tramacere, quarantanovenne di, piccolo comune della provincia di Lecce, deceduta nel pomeriggio di martedì 23 ottobre dopo diversi giorni di. Il tutto è successo a to di una banale, che però purtroppo si è rivelata fatale. Lo scorso 19 ottobre, infatti,si trovava presso la Clinica 'Petrucciani' di Lecce per sottoporsi ad alcuni controlli di routine, come le era stato richiesto da uno specialista dell'ospedale 'Tatarella' di Cerignola. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, come da protocollo la signora avrebbe dovuto subire un intervento chirurgico di endoscopia per l'obesita'. Si sottopone aine muore ...