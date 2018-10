Spread | quali rischi corrono davvero le banche se va a 400

Quali rischi corrono davvero le banche se lo Spread va a 400 : La risposta è a metà strada tra chi si allarma e chi sta sereno. Da un lato anche a 400 punti base le maggiori banche italiane sono in grado di stare in piedi (solo Mps già soffre a 300). Dunque nessun allarme imminente. Almeno a livello di grandi istituti....

Spread alle stelle - ecco cosa temono i mercati e quali conseguenze avrà : Riprende in massa la fuga degli investitori dai titoli italiani. Lo stesso presidente della Bce Mario Draghi ha spiegato...

Spread alto come investire : quali sono i migliori investimenti da fare : Un'inflazione controllata è infatti da ritenersi un vero e proprio stimolo per l'economia. Uno Spread alto dal canto suo consente di comprare bond pubblici con un tasso di rendimento molto più alto ...

Spread oltre quota 300. Quali le conseguenze sui conti pubblici? : Lo Spread resta sorvegliato speciale in questi giorni convulsi per la finanza italiana. Ieri , 2 ottobre, il differenziale di rendimento tra il BTP decennale tricolore e il Bund tedesco è volato a ...

BTp al test della «Spreadonomics». Quali tassi se il deficit supererà il 3%? : Archiviato il giudizio dell’agenzia Fitch, i mercati si concentrano sull’ammontare del deficit che il governo intenderà stanziare per la manovra di Bilancio 2019. Il differenziale con il Bund, a detta degli esperti, si muoverà di conseguenza. Che piaccia o no la “spreadonomics” esiste. I mercati giudicano le scelte dei governi e gli investitori, se non gradiscono, sono lesti a ritirare i soldi...