Spread e manovra | la linea dura di Merkel e Juncker E M5S e Lega litigano sulle banche

Manovra - Draghi avverte : 'Lo Spread danneggia l'economia' - : 'Vedo che dalla BCE arrivano strali sulla questione del pericolo dell'economia italiana. Per quanto riguarda lo spread il governatore Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla Manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall'euro'. Lo dice ...

Il ministro Savona : “La manovra non si cambia. Lo Spread sale? Compito della Bce calmierarlo” : "Se ci sfugge lo spread noi non riesamineremo la manovra, ma il contesto entro cui ci muoviamo. Se le responsabilità della stabilità del sistema bancario passano nelle mani della Banca centrale europea, dovrebbe essere la Bce a intervenire per evitare che il sistema bancario entri in crisi", ha dichiarato il ministro agli Affari europei Paolo Savona.Continua a leggere

Manovra - Boccia - Confindustria - : siamo arrabbiati - non si governa fregandosene dello Spread : 'Non permetteremo a nessuno di scipparci il futuro'. A scandirlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, parlando al convegno sul digitale di Anitec-Assinform, ha sottolineato ...

Draghi “Italia? Bce non si piega a deficit”/ Allarme Spread : “tassi invariati - accordo Manovra si troverà” : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Manovra - Draghi resta fiducioso su accordo - Spread toglie margini : Roma, 25 ott., askanews, - Sulla Manovra il presidente della Bce Mario Draghi ha affermato di restare 'fiducioso che si troverà un accordo' tra Commissione europea Ue e governo, precisando che questa ...

Occhi della politica puntati sullo Spread - ma la manovra non cambia : L'ombra del differenziale tra Btp e Bund preoccupa anche il governo che però, sui conti pubblici, fa quadrato e ribadisce la linea di chiusura ad eventuali modifiche della legge di bilancio -

Manovra - ecco per chi salgono le tasse Pensioni «quota 100»? Senza regole Lo Spread sopra 310 - attesa per Draghi : La pressione fiscale per le imprese nel 2019 potrebbe aumentare. E si profila una stangata fiscale da ben 4 miliardi su banche e assicurazioni

Putin pronto a salvare Italia con acquisto BTP. Di Maio : 'Spread scenderà - manovra resta così. Non usciremo da Ue ed euro' : Lo conferma anche il ministro dell'economia Giovanni Tria, nel corso della trasmissione Porta a Porta.

Manovra - Schifani - FI - : Spread non si riduce con nuovi toni ma con nuovi contenuti - : Mentre il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia esprimono preoccupazione per i livelli raggiunti dallo spread, infatti, continua la difesa a oltranza dei fondamenti di una Manovra ...

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se Spread resta alto è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...