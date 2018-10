Spread Btp Bund apre rialzo | Piazza Affari in calo

Titoli di Stato : Spread Btp/Bund apre in rialzo a 313 punti : Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 313 punti, contro la chiusura di ieri sotto quota 310. Il differenziale si attesta sui livelli di ieri subito dopo l'intervento del presidente della Bce Mario ...

Spread Btp Bund in rialzo a 312 punti : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Apertura in lieve rialzo per lo Spread Btp Bund che segna 312 punti contro i 309 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 3,50%. 26 ottobre ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Il differenziale tra Btp e bund apre a 312, in rialzo rispetto ai 309 punti base con cui aveva chiuso ieri

Notizie Spread ultima ora - aggiornamento differenziale btp bund in tempo reale : 310.40 punti base. Parla Fazio : 'Ridurre Spread' : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Btp chiudono positivi - scarso impatto da parole Draghi - Spread in area 310 pb : ** Al termine di una riunione che ha lasciato invariata la politica monetaria e la 'forward guidance' dell'istituto centrale, Draghi ha risposto a numerose domande sull'Italia, spiegando che in nome ...

Notizie Spread ultima ora - aggiornamento differenziale btp bund in tempo reale : Spread a 310.50 punti base : Attesa per l'incontro tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Aggiornamenti 19 ottobre: Le tensioni politiche, e con l'Europa,, ...

Notizie Spread ultima ora - aggiornamento differenziale btp bund in tempo reale : Spread in ribasso ma sempre sopra quota 300 : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

BTP in rialzo con Spread in restringimento - ma ancora livelli squilibrati : Il mercato tuttavia a dire dei trader resta ancora a livelli piuttosto pesanti e di forte squilibrio, in attesa della riunione di politica monetaria della Bce di oggi pomeriggio. ** 'Il mercato è in ...

Putin pronto a salvare Italia con acquisto BTP. Di Maio : 'Spread scenderà - manovra resta così. Non usciremo da Ue ed euro' : Lo conferma anche il ministro dell'economia Giovanni Tria, nel corso della trasmissione Porta a Porta.

Spread Btp/Bund apre in calo a 318 punti : ANSA, - ROMA, 25 OTT - Apertura in calo per lo Spread Btp/Bund che segna 318 punti contro i 320 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 3,57%.

Mercati - all’indomani della bocciatura comunitaria lo Spread va a 321 punti : il Btp a 10 anni paga il 3 - 6% : Ennesima giornata di tensione sui titoli di Stato italiani con lo spread tra Btp e Bund, che ha sfiorato quota 325 punti per poi scendere a quota 321, dai 318 di martedì, con il rendimento del decennale italiano che è stabile al 3,60%. E si accorciano ancora le distanze tra Roma e Atene, con i relativi titoli di Stato a dieci anni che hanno un differenziale di rendimento di 65 punti (4,25% il rendimento dei decennali ellenici). Male anche Piazza ...

Borsa - Spread Btp-Bund chiude a 321 punti base - rendimento 3 - 60% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Spread Btp/Bund oltre i 310 punti - poi arretra. Piazza Affari nervosa : L'Italia attende le contromosse dell'Ue dopo che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione sulla manovra. Borsa di Milano, seduta nervosa Seduta ...

Spread BTP/Bund in calo a 301 punti base : Ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto alle richieste di chiarimento giunte dalla Commissione UE confermando i numeri della manovra e la convinzione che essa possa adeguatamente ...