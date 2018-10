Spesa settimanale | cosa comprare al supermercato?

dilei

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Come si fa a risparmiare quando in famiglia si è in 4 o più persone? Una domanda da un milione di euro dirai tu, ma per un nucleo familiare composto da 2 adulti e 2 bambini non sempre è facile riuscire a spendere poco! Ma per fortuna esistono alcune cose che puoialche renderanno molto più leggero il totale del tuo scontrino e ti permetteranno di risparmiare, senza farti mancare nulla!alper risparmiare? Una famiglia-tipo di 4 persone fa spesso fatica a risparmiare per diversi motivi, primo tra tutti il fatto che ognuno ha i suoi gusti e mettere d’accordo tutti spesso diventa una missione impossibile. Eppure, nei limiti del possibile, esistono alcuni cibi “passpartout” che salvano la cena (o il pranzo) soddisfando diverse esigenze perché talmente personalizzabili da andare bene anche ai palati più difficili. Pasta e ...