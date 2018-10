Spazio | Avio | nel 2019 la Spagna lancerà un satellite con il lanciatore Vega

Spazio - Avio : Ariane 5 ha portato in orbita nevicella BepiColombo : Roma, 20 ott., askanews, - Ariane 5 ha portato a termine con successo la sua settima missione del 2018 posizionando in orbita la navicella BepiColombo diretta verso Mercurio, il pianeta terrestre più ...

Spazio - Avio : contratto con Corea Sud per nuovo lanciatore Vega C : Teleborsa, - Vega C, nuova versione del "Razzo dei record", porterà in orbita il satellite per l'osservazione della terra Kompsat-7 del Korea Aerospace Research Institute, Kari,, della Corea del Sud. ...

