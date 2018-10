Soulcalibur VI | un trucco permette di combattere nei panni di un gigantesco cubo color

eurogamer

(Di venerdì 26 ottobre 2018) In una nostra precedente notizia vi avevamo parlato delle fantastiche creazioni degli utenti diVI, che alle prese con il suo editor di personaggi profondo e sfaccettato avevano replicato l'aspetto di altre celebri figure del mondo dei videogiochi come Link, Kratos e Ciri.Da quanto riporta RockPaperShotgun però, sembra che alcuni utenti abbiano sfruttato l'editor per realizzare con l'utilizzo di un cheat dei personaggi dalle dimensioni spropositate, con i quali è molto più facile vincere contro qualsiasi forma di avversario, umano e non.Il giocatore "Abbock" avrebbe aggirato i limiti imposti dall'editor con une creato un imponentearcobaleno, che nasconde le fattezze e il profilo del suo personaggio. Un'altra delle sue creazioni consiste in una grossa mela, che include al suo interno un esile scheletro.Read more…