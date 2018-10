Sony | via libera da Commissione Ue a pieno controllo EMI

finanza.lastampa

: Sony: dall'antitrust europea arriva il via libera all'acquisizione di EMI Publishing - radioalcamo : Sony: dall'antitrust europea arriva il via libera all'acquisizione di EMI Publishing - pascalbrax : Sony Aibo in Ginza Sony Park: - jenn2538 : SONY: Vogliamo un concerto di P!nk in Italia! - Firma la petizione! -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Nulla osta di Bruxelles aldi EMI Music Publishing da parte di. Laeuropea ha appurato che l'operazione non solleva preoccupazioni di concorrenza in quanto non ...