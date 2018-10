Sono tornati i pantaloni in velluto | it’s velvet time!

dilei

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Ilmi piace perchè fa autunno, perchè è morbido, perchè indipendentemente dal colore che si sceglie, ha sempre quella patina un po’ anni Settanta (che tra l’altro adesso è tornata alla grande). Iinin particolare sembrano essere un must dello street style: vediamo cinque idee per indossarli. Come indossare iin: con il pull morbido Semplice, adatto a tutte, da scegliere a seconda della propria forma fisica. Se volete l’effetto streetstyle, aggiungeteci una sneaker in colore a contrasto e siete perfette. Fonte Pinterest Come indossare iin: con la camicia in denim La camicia in jeans è un salvavita: va bene praticamente su tutto, aiuta a sdrammatizzare qualunque outfit, compreso un pantalone palazzo in, che di per sè sarebbe elegante. Se lo mettete con una camicia in denim, potete anche permettervi ...