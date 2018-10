Solo 3 non ci sarà? La serie con Marco Bocci rischia la cancellazione

Solo 3 CI SARÀ?/ Anticipazioni - gli ascolti deludono : non è il nuovo Squadra Antimafia : Anticipazioni SOLO 3 si farà? Dopo la quarta e ultima puntata della seconda stagione, Marco Bocci tornerà ad interpretare Marco Pagani? Gli ascolti non promettono bene.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:29:00 GMT)

Pestato sul bus Solo perché gay - la reazione del 18nne : “Non smetterò di essere chi sono” : Il ragazzo aggredito da uno sconosciuto che lo ha insultato pesantemente prima di picchiarlo solo perché omosessuale. "L'attacco mi ha lasciato incredibilmente scosso ma non smetterò di essere chi sono" ha raccontato il 18enne britannico Kydis Zellinger.Continua a leggere

Leo Gassmann a XFactor. Il papà Alessandro : «Fiero di lui - non invado il suo spazio. Ha fatto tutto da Solo» : Alessandro Gassmann rompe il silenzio sulla partecipazione del figlio Leo nella nuova edizione di XFactor. Leo infatti ha superato le selezioni ed è entrato nella squadra degli under uomo...

Non Solo Quota 100 nella Riforma delle pensioni/ Ecco le fasce del contributo di solidarietà : Non ci sarà solo Quota 100 nella Riforma delle pensioni 2019. Il Governo vuole infatti introdurre un contributo di solidarietà modulato su tre diverse fasce(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:56:00 GMT)

"Gli insulti alla donna di colore? Solo un attacco di collera. Non sono razzista" : L'uomo che ha insultato un'anziana di colore e disabile su un volo Ryanair e che perciò è stato accusato di razzismo è finalmente uscito allo scoperto: si è scusato e ha assicurato di non essere razzista. Il britannico si era rifiutato di sedere accanto alla donna sul volo Barcellona-Londra e l'aveva chiamata "brutta nera bastarda": una scena che i passeggeri presenti sull'aereo non hanno mancato di filmare col ...

Solo 3 ci sarà?/ Anticipazioni : brutte notizie per i fans - gli ascolti non premiano Marco Bocci : Anticipazioni Solo 3 si farà? Dopo la quarta e ultima puntata della seconda stagione, Marco Bocci tornerà ad interpretare Marco Pagani? Gli ascolti non promettono bene.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:05:00 GMT)

Calciomercato Inter - non Solo Modric : tutti i nomi per il centrocampo [FOTO] : 1/6 Modric (Foto AFP/LaPresse) ...

Uomini e Donne/ Lite tra dame per Sebastiano - critiche dal web e non Solo : "È il nuovo Sossio" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sebastiano sta scatenando molte critiche, sia da parte del web che dal parterre femminile. Per alcuni è il nuovo Sossio Aruta(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Parrucchiere sempre con sé? Ora tutte possono - non Solo le reali : La piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa piega facile, a prova di negataLa ...

Juve Women - Gama : 'Avversari per lo scudetto? Milan e non Solo' : Sara Gama , capitana della Juventus Women , ha parlato a Sky Sport : 'Calcio femminile in Italia? Ci emoziona il fatto che possiamo finalmente giocare a calcio, potendo goderne appieno. Siamo molto contente di aver passato questa giornata con queste ragazze, in ...

F1 - Vettel non si nasconde in Messico : “l’obiettivo è senza dubbio la vittoria - ma non dipende Solo da noi” : Il pilota tedesco ha sottolineato come l’obiettivo della Ferrari in Messico è la vittoria, puntando sulla competitività in rettilineo Sebastian Vettel può fare davvero poco per evitare che Hamilton vinca il quinto titolo mondiale, al britannico infatti basta un settimo posto per stappare lo champagne e appaiare Fangio nella classifica all-time. photo4/Lapresse L’obiettivo del tedesco comunque è vincere, per rovinare ...

Max Verstappen - GP Messico F1 2018 : “In qualifica non abbiamo chance - in gara siamo più forti. Vettel? Posso Solo guardare a me stesso - non ha senso commentare…” : Il circus si è trasferito a Città del Messico per la 19ma edizione del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2018. Max Verstappen si presenta al weekend messicano dopo aver disputato una gara fantastica ad Austin, in cui ha rimontato dalla 18ma posizione della griglia di partenza sino alla seconda piazza finale. Nella consueta conferenza stampa del giovedì gli è stato chiesto se ritenesse la gara texana ...

Max Verstappen - GP Messico 2018 : “In qualifica non abbiamo chance - in gara siamo più forti. Vettel? Posso Solo guardare a me stesso - non ha senso commentare…” : Il circus si è trasferito a Città del Messico per la 19ma edizione del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2018. Max Verstappen si presenta al weekend messicano dopo aver disputato una gara fantastica ad Austin, in cui ha rimontato dalla 18ma posizione della griglia di partenza sino alla seconda piazza finale. Nella consueta conferenza stampa del giovedì gli è stato chiesto se ritenesse la gara texana ...

Di Maio : "Quota 100 non Solo per il 2019" : Il vicepremier: "Questa cosa che Quota 100 varrà solo per un anno non so chi se la sia inventata. La quota 100 è strutturale. Se abbiamo promesso di superare la Fornero, la si supera ogni anno. Non solo l'anno prossimo".