Solo 2 Anticipazioni ultima puntata | video promo | Marco pronto a stupire tutti | ecco

Solo 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione potrebbe chiarire la situazione : anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Solo 3 ci sarà oppure no? Al momento il tormentone rimane visto che né la casa di produzione, la Taodue di Pietro Valsecchi, né Canale 5 hanno annunciato una terza stagione. Molto dipenderà dal finale della seconda stagione in onda oggi, 26 ottobre, su Canale 5 alle 21.10, e da quello che succederà nello scontro finale tra Marco e Bruno. I due hanno chiuso la prima stagione e, a quanto pare, faranno lo stesso con la seconda ma questa volta ...

Solo 2 - il gran finale : anticipazioni quarta e ultima puntata venerdì 26 ottobre : Volge al termine la seconda tornata di avventure dell’agente sotto copertura Marco Pagani: terminano infatti i quattro episodi che compongono la seconda stagione della fiction Solo. venerdì 26 ottobre alle 21.25 su Canale 5, va in onda la quarta e ultima puntata di Solo 2 che conclude la stagione della miniserie poliziesca che vede protagonista Marco Bocci (compagno di Laura Chiatti, nella vita reale e reduce da una disavventura di salute ...

Solo 2 - anticipazioni ultima puntata : E' il momento della resa dei conti, per il protagonista di Solo 2: nell'ultima puntata, in onda questa sera, 26 ottobre 2018, alle 21:25 su Canale 5, Marco (Marco Bocci) cercherà un modo per uscire definitivamente dal clan Corona e consegnare Bruno (Peppino Mazzotta) alla Polizia.Solo 2, anticipazioni ultima puntata Nell'ultima puntata, dopo la morte di don Antonio (Renato Carpentieri) per mano di Bruno, che aveva scoperto che il padre ...

Solo – Seconda Stagione : anticipazioni quarta ed ultima puntata del 26 ottobre 2018 : Marco Bocci in Solo - Seconda Stagione A due anni di distanza dal primo capitolo, Canale5 ospita la Seconda Stagione di Solo, fiction con protagonista Marco Bocci nei panni di Marco Pagani, agente sotto copertura con nome in codice Solo. La Seconda serie, prodotta da Taodue Film per Mediaset, è stata realizzata in continuità con il finale della prima, ed è composta da 4 appuntamenti. Al fianco di Bocci, ritroviamo Peppino Mazzotta, nel ruolo del ...

Anticipazioni Solo seconda stagione - 4^ e ultima puntata : la rivalsa finale di Marco : Giunge al termine la seconda stagione della fiction Solo con protagonista l'amatissimo Marco Bocci. Una seconda serie che non ha bissato il grande successo di ascolti della prima stagione e che per il momento si ferma ad una media di appena due milioni e mezzo di spettatori a settimana, pari al 10-11% di share. Il finale di questa seconda stagione, però, si preannuncia particolarmente emozionante e ricco di colpi di scena un po' per tutti i ...

Anticipazioni Solo 2 la serie - ultima puntata : la libertà di Marco e Agata : Solo 2, Anticipazioni puntata 26 Ottobre: la morte di Don Antonio Siamo ormai giunti al gran finale di una delle fiction più amate dai telespettatori: stiamo parlando di Solo, la serie che vede protagonista l’attore Marco Bocci e che è giunta alla seconda stagione. La trama si fa sempre più avvincente e complicata e in […] L'articolo Anticipazioni Solo 2 la serie, ultima puntata: la libertà di Marco e Agata proviene da Gossip e Tv.

Solo 2 - anticipazioni ULTIMA PUNTATA di venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni quarta ed ULTIMA PUNTATA della fiction SOLO – seconda stagione con Marco Bocci, in onda venerdì 26 ottobre 2018 su Canale 5 in prima serata: Dopo la morte di Don Antonio, l’alleanza tra Marco e Bruno vacilla ed è destinata a diventare sempre più fragile… Siamo al gran finale, in cui Marco si gioca un asso nella manica per patteggiare con Erika, terminare la missione e ottenere la libertà per lui e Agata: ...