Smog | no alle deroghe della Regione Ma il Comune studia agevolazioni

Smog : la Cina vuole cambiare il sistema di allerta : In considerazione del miglioramento della qualità dell’aria degli ultimi anni, l’Ufficio per l’Ambiente di Pechino ha intenzione di eliminare l’allarme blu, il più basso, e di abbassare la soglia per l’allarme arancione. L’attuale sistema di allarme per l’inquinamento atmosferico, in vigore dal 2016, consta di quattro livelli, con il rosso per il livello più alto di inquinamento, seguito da arancione, ...

Smog : da domani a Padova scatta livello allerta arancio : Padova, 15 ott. ?(AdnKronos) - Il bollettino ufficiale emesso oggi, lunedì 15 ottobre, dall’Arpav conferma che visti gli sforamenti del limite della concentrazione di PM10 da martedì 16 ottobre si passa alla fase di allerta arancio. Il nuovo aggiornamento della situazione è previsto per il 18 ottobr

Smog Padova : scatta l’allerta “arancio” - stop ai diesel Euro 4 : scatta nel Comune di Padova l’allerta “Arancio” prevista dall’Accordo anti–Smog del bacino padano: da domani si estende il blocco del traffico ai mezzi diesel Euro 4, fino a data da destinarsi. La decisione è arrivata in seguito a 4 sforamenti consecutivi di Pm10 registrati dalle centraline Arpav da mercoledì 10 a sabato 13. I mezzi diesel Euro 4 dovranno rimanere fermi dalle 08:30 alle 18:30 finché i livelli di ...

Smog Bologna - domeniche ecologiche. In vista deroghe alle elettriche : Bologna, 9 ottobre 2018 - Le domeniche , super, ecologiche di Palazzo d'Accursio hanno fatto breccia anche in Regione. Quasi una merce di scambio, visto che per arretrare e tornare a far circolare i ...

Smog - a Napoli stop alle auto dal 1 ottobre in alcuni giorni della settimana : stop alle auto in città a partire dal prossimo 1 ottobre e fino al 31 marzo, in alcuni giorni della settimana. È quanto stabilisce una delibera del Comune di Napoli, predisposta per il miglioramento ...