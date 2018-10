Sky | Generation è il canale temporaneo dedicato ai millennials | dal 27

blogo

(Di sabato 27 ottobre 2018) A partire da oggi, sabato 27 ottobre 2018, fino al prossimo 10 novembre, il111 di Sky, dove solitamente troviamo Sky Atlantic +1, sarà riservato ad uncompletamenteai "".Ilin questione si chiameràe il palinsesto sarà composto da serie tv, film, animazione, fumetti, manga giapponesi, videogiochi e, più in generale, da tutte le forme di intrattenimento che appassionano i più giovani, i cosiddetti "" e la "Generazione Z". Non mancherà, quindi, una particolare attenzione per il mondo dei social network e del web.Sky,è ilai "", dal 27 ottobre 2018 pubblicato su TVBlog.it 27 ottobre 2018 01:58.