Sinnai | apre la bolletta e resta senza parole | ecco a chi era intestata

caffeinamagazine

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Unaquanto meno insolita quella ricevuta la mattina di venerdì 26 ottobre da Valeria Tolu, 34 anni, di, comune italiano di circa 18mila abitanti della città metropolitana di Cagliari, in Sardegna. Come ogni giorno Valeria ha aperto la cassetta e ha ritirato la posta che era stata portata in mattinata dal postino. Ma la sorpresa è stata quando in una delle buste, che aveva come mittente la nota compagnia telefonica Tiscali, ha notato qualcosa di strano. Il destinatario dellanon era a suo nome ma a nome ”Peppa Pig”, la protagonista del cartone animato risultato di un lavoro a tre mani, quelle del trio inglese Phil Davies, Mark Baker e Neville Astley, che hanno dato vita un personaggio che è diventato uno dei più apprezzati dai bambini nella fascia di età tra 0 e 6 anni.L’importo da pagare per un servizio di ...