Sinead O' Connor annuncia la conversione all' Islam | cambia nome in Shuhada

Sinead O' Connor si converte all'Islam. Ora indossa l'hijab e si farà chiamare Shuhada

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Chiamatemi. La cantante irlandese Sinéad O'hato su Twitter la suaall', ha ringraziato "i fratelli e le sorelle musulmani" per averla accolta nella Umma e ha comunicato di averto, in.Thank you so much to all my Muslim brothers and sisters who have been so kind as to welcome me to Ummah today on this page. You can't begin to imagine how much your tenderness means to me ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ —' Davitt (@MagdaDavitt77) 25 ottobre 2018O', 51 anni, celebre negli anni 90 per brani come "Nothing compares to you" e per le sue provocazioni - come quando strappo una foto di papa Giovanni Paolo II al Saturday Night Live per protestare contro gli abusi sessuali della Chiesa Cattolica in Irlanda - aveva giàto ...