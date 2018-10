Sindaco De Magistris ai tee shot a Castel dell' ovo a Napoli

Luigi De Magistris - l'impresa kamikaze del Sindaco di Napoli : mette insieme i comunisti per le Europee : Nelle stanze polverose della politica italiana torna ad aggirarsi lo spettro del ritorno del partito comunista, in versione rivisitata da Luigi De Magistris . È stato proprio il sindaco di Napoli , riporta il Fatto quotidiano, a ...

Napoli - il Sindaco de Magistris risponde a De Laurentiis : è caos-San Paolo! : Luigi de Magistris , sindaco di Napoli , ha risposto a tono al patron del club partenopeo dopo le voci di ‘trasferimento’ a Bari per la Champions “E’ impensabile e non accadrà mai che il Napoli non giochi al San Paolo“. Taglia corto il sindaco di Napoli , Luigi de Magistris , risponde ndo a chi gli chiede un commento su quanto dichiarato da Aurelio De Laurentiis (QUI L’INTERVISTA) circa la possibilità che il ...

Napoli - ennesima ‘stesa’ di Camorra in centro : 18 bossoli/ Sindaco de Magistris : “il Governo non fa nulla” : Napoli, ennesima "stesa" di Camorra in pieno centro: 18 bossoli trovati in Piazza del Mercato. Ultime notizie, Sindaco de Magistris: "il Governo cosa fa?", e attacca Salvini(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:16:00 GMT)