Simona Ventura a La Pupa e il Secchione 3? Novità sul ritorno del programma

Simona VENTURA/ Video - lo scherzo de Le Iene finisce male : "Non ci casco - vi ho creato io!" : A margine della presentazione di Tutto fa Brodway, lo spettacolo teatrale di Pio e Amedeo, SIMONA VENTURA vIene fermata da Le Iene: lo scherzo non va proprio come previsto.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Simona Ventura conduttrice de La Pupa e il Secchione? : La Pupa e il Secchione 2019: arriva Simona Ventura? Da alcune settimane circola l’indiscrezione secondo cui in casa Mediaset si starebbe pensando di riportare in televisione uno dei programmi cult del primo decennio Duemila. Stiamo parlando de La Pupa e il Secchione, il reality andando in onda solo per due edizioni in cui venivano accoppiate donne fisicamente molto attraenti con dei ‘secchioni’, uomini studiosi, con un titolo e ...

Simona Ventura a TvBlog : "le battute di Pio e Amedeo devono essere prese alla leggera" | Video Intervista : Lo scorso 25 ottobre Pio e Amedeo hanno presentato presso l'Università IULM di Milano, il più prestigioso ateneo legato alla comunicazione in Italia, il loro nuovo spettacolo Tutto fa Broadway, nel corso di un evento moderata da Simona Ventura.prosegui la letturaSimona Ventura a TvBlog: "le battute di Pio e Amedeo devono essere prese alla leggera" | Video Intervista pubblicato su TvBlog.it 26 ottobre 2018 10:47.

Simona Ventura e Gerò Carraro - crisi rientrata : ‘Sono ancora fidanzata’ : Sembra rientrata la crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro. Se nelle scorse settimane si erano rincorse voci secondo cui la coppia si sarebbe detta addio, ora è la stessa conduttrice a dire che le cose in realtà procedono nella giusta direzione. Ospite del Maurizio Costanzo Show nella puntata di mercoledì 24 ottobre, Super Simo spiega: “Tutto bene, sono ancora fidanzata. Diciamo che in un rapporto di otto anni possono esserci alti e ...

