Si riunisce il Forum del Pd Per Minniti e Martina è l' ora delle scelte

agi

: @CarloCalenda Giusto ma il 27-28 non si riunisce la corrente di Martina ma tutto il PD al forum nazionale - FrancoCibin : @CarloCalenda Giusto ma il 27-28 non si riunisce la corrente di Martina ma tutto il PD al forum nazionale - giovanismlc : Il Consiglio del Forum della Gioventù di Santa Maria la Carità si riunisce oggi, giovedì 18 ottobre 2018 - alle ore… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Dovrebbe essere lo start per il congresso, al momento rappresenta soprattutto una occasione di riflessione e rilancio della proposta Pd: prende il via sabato ilNazionale del Partito Democratico, due giorni di confronto e di approfondimento per elaborare proposte e idee per l'Italia. Ma anche il momento in cui il Partito Democratico romperà qualsiasi indugio per gettarsi nel congresso che dovrà esprimere il segretario. Nicola Zingaretti, Matteo Richetti e Francesco Boccia sono già in campo. Il governatore del Lazio è sostenuto dal grosso del gruppo dirigente, da Paolo Gentiloni a Dario Franceschini. Matteo Renzi attende la decisione di Marco Minniti che - salvo sorprese - ufficializzerà la propria candidatura autonoma subito dopo l'appuntamento milanese. Lo stesso Maurizioalimenta la suspense ...