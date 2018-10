Shoah | morto l' ultimo sopravvissuto al rastrellamento di Roma del 1943

Shoah : morto Lello Di Segni - ultimo sopravvissuto deportazione Roma : Addio a Lello Di Segni, era l'ultimo sopravvissuto al rastrellamento degli ebrei a Roma ad opera dei nazisti il 16 ottobre 1943. Con i suoi familiari venne deportato nel campo di Auschwitz-Birkenau, in Polonia. Il decesso e' avvenuto la scorsa notte, avrebbe compiuto 92 anni il 4 novembre. Dal suo ritorno in Italia, dopo quella prigionia, aveva assunto un impegno a cui non aveva mai più derogato: raccontare, essere memoria di ...