Serie B nona giornata in diretta tv e streaming | programma e orari

Serie B - il calendario e gli orari della nona giornata : Quando si gioca la nona giornata di Serie B? La nona giornata del campionato di Serie B è distribuita su tre giorni, dal venerdì alla domenica. Ad aprire il quadro delle gare l'anticipo del 'Renzo ...

Serie A - termina la nona giornata con un pareggio senza reti tra Sassuolo e Sampdoria. Juve ancora in testa nonostante il pareggio casalingo con il Genoa : Si chiude con uno 0-0 tra due delle rivelazioni di questo inizio campionato di Serie A, il Sassuolo e la Sampdoria, la nona giornata di questa stagione, la prima dopo la recente sosta per le Nazionali. giornata che vede ancora in testa la Juventus nonostante il pareggio casalingo dei bianconeri contro il Genoa per 1-1 (al vantaggio di Cristiano Ronaldo risponde Bessa, con Piatek a secco dopo essere andato a segno in tutti i match sinora ...

Calcio - i migliori italiani della nona giornata di Serie A. Gol decisivi di Immobile - Bessa e Ciofani : Diverse sorprese nella nona giornata della Serie A di Calcio, con lo stop della Juventus e il tonfo della Roma. Vittorie invece per Napoli, Lazio e Inter, che batte il Milan nel derby. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Ciro Immobile (Lazio): ancora una volta decisivo nella vittoria dei biancocelesti. Si rende più volte pericoloso ed è protagonista di ...

Serie A - risultati e classifica della nona giornata : Lazio e Atalanta hanno vinto, mentre stasera c'è il derby di Milano The post Serie A, risultati e classifica della nona giornata appeared first on Il Post.

Le partite della nona giornata di Serie A : Il Napoli si è portato a 4 punti dalla Juventus, mentre la Roma rischia di finire molto i basso in classifica: intanto questa sera c'è il derby di Milano The post Le partite della nona giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Highlights Serie A - tutti i gol della nona giornata : i VIDEO e le azioni salienti : La nona giornata di Serie A si apre con i tre anticipi di oggi, sabato 20 ottobre, che regalano risultati a sorpresa: la Roma cede in casa alla SPAL per 0-2, mentre la Juventus impatta per 1-1 contro il Genoa. In serata ci sarà la risposta del Napoli, impegnato in trasferta ad Udine. ROMA-SPAL 0-2 JUVENTUS – GENOA 1-1 Clicca qui per gli Highlights di Juventus-Genoa in aggiornamento Clicca qui per vedere gli Highlights su Sky Clicca ...

I voti della nona giornata di Serie A : Il nono turno di campionato si è aperto con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma. I giallorossi hanno dovuto incassare un pesante 0-2 dalla Spal. A decidere sono stati Petagna e Bonifazi. Ecco ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

Fantacalcio : i consigli per la nona giornata di Serie A : Sosta per le nazionali alle spalle, si riparte. Entro oggi alle 15 bisogna tornare a consegnare le formazioni al Fantacalcio, badate bene di ricordarlo. Noi proviamo a darvi qualche dritta... portieri ...

Serie A - il calendario della nona giornata : Oggi tocca a Roma, Juventus e Napoli, mentre domani c'è il derby di Milano The post Serie A, il calendario della nona giornata appeared first on Il Post.

Serie A - tutte le quote scommesse della nona giornata : Parma-Lazio: domenica 21 ottobre ore 15 su Sky Sport Non poteva sperare in un avvio migliore il Parma di D'Aversa, che con un bottino di 13 punti in 8 gare è nel pieno della sua miglior partenza ...

Calendario Serie A - le partite e gli orari della nona giornata : ... digitale terrestre, Chievo-Atalanta, domenica 21 ottobre, ore 15:00, Parma-Lazio, domenica 21 ottobre, ore 15:00, - Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252 , ...

Diretta Serie A della nona giornata su Dazn e Sky : in anticipo Juve-Genoa sabato alle 18 : Archiviato l'impegno con le nazionali in Nations League, nel fine settimana torna la Serie A con la nona giornata [VIDEO]. Sara' un turno sensazionale con l'attesissimo derby di Milano. Le partite si disputeranno a cavallo tra sabato 20 e lunedì 22 ottobre e solo tre di esse verranno trasmesse in Diretta streaming sulla piattaforma di Dazn. Tutte le altre, invece, saranno visibili su Sky. Chi possiede l'abbonamento a quest'ultima pay-tv potra' ...

Serie A - nona giornata : ecco le quote Better : Torna la Serie A dopo le due partite della nazionale italiana. La nona giornata si articolerà in tre giorni. ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per le dieci sfide. Tre partite si giocheranno sabato: le prime due in classifica, la Juventus (a 1,20) in casa e il Napoli (a 1,60) in trasferta, partiranno con i favori del pronostico rispettivamente contro il Genoa (a 14,00) che ripresenterà in panchina Juric al posto ...