Serie B | 9^ giornata | i pronostici di CalcioWeb

Tutte le probabili formazioni della decima giornata di Serie A : La decima giornata propone scontri molto interessanti che coinvolgono squadre reduci dagli impegni in Coppa. Napoli-Roma e Lazio-Inter sono i match di cartello di questa giornata ma le 4 formazioni ...

Probabili formazioni Serie A - 10^ giornata : ecco gli schieramenti : La tre giorni di coppe europee si è chiusa con un bilancio che perlopiù sorride alle italiane, adesso pronte a rituffarsi in campionato per la decima giornata. Si inizia sabato 28 ottobre con tre anticipi: l’Atalanta attende il Parma a Bergamo, la Juventus andrà ad Empoli ed il Torino ospiterà la Fiorentina nel match serale. Domenica a pranzo il derby Sassuolo-Bologna, alla cui chiusura seguiranno le tre partite delle 15: Cagliari-Chievo, ...

Serie B - 8^ giornata : le probabili formazioni : Palermo-Venezia di stasera apre la nona giornata del campionato di Serie B. I rosanero, terzi in classifica, ospiteranno la squadra del nuovo tecnico Zenga, ex di turno. Il Pescara cerca di allungare ulteriormente il vantaggio sul Verona: domani ospiterà il Cittadella all’Adriatico. Impegno casalingo anche per l’Hellas, alle prese col Perugia nel match in programma domani alle 18. Domenica alle 21, Crotone-Salernitana chiude il ...

Probabili formazioni Torino-Fiorentina - 10a giornata di Serie A - 27-10-2018 : Torino-Fiorentina: come arrivano alla sfida e chi saranno i 22 in campo?La gara di sabato sera tra granata e viola è una delle più interessanti del lotto (anche se i posticipi sono davvero da urlo!), perchè si affrontano due squadre dal rendimento simile, visto il solo punto di distanza in classifica, e con delle individualità che possono rompere gli equilibri in ogni momento. E’ anche una sfida tra due bomber, Belotti e Simeone, che ...

Sky o DAZN? Dove Vedere Le partite Della 10A Giornata Di Serie A : Tutto pronto per la 10A Giornata di Serie A: Dove Vedere le partite? Chi trasmette le partite Della 10A Giornata di Serie A? Sky o DAZN? Ecco Dove Vedere le partite su Sky o DAZN Dove Vedere partite 10A Giornata Serie A su Sky o DAZN E’ ormai tutto pronto per la 10A Giornata di Serie A. […]

Pronostici Serie A - 27-28-29 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 10^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la decima Giornata che si giocherà i giorni 27-28-29 Ottobre 2018.Sabato 27 Ottobre, si apriranno le danze della decima Giornata di Serie A, dove troviamo sempre in testa alla classifica, la Juventus, che dopo il pareggio col Genoa, ora detiene solo 4 punti in più sul Napoli, secondo.Bene anche Inter e Lazio, in terza e quarta posizione distanti di un solo punto, male Roma e Milan, reduci ...

Probabili formazioni/ Empoli Juventus : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 10^ giornata) : Probabili formazioni Empoli Juventus: la diretta tv, l’orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A allo stadio Castellani per la 10^ giornata(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 08:04:00 GMT)

Calendario Serie A basket - quarta giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv : La quarta giornata di Serie A basket è alle porte: si parte domani con l’anticipo delle 18:30, Trento-Venezia, e quello delle 20:30, Brescia-Avellino. Domenica, poi, spazio alle altre 12 squadre, con il consueto lunch match delle 12 tra Bologna e Cremona, prima della carrellata di partite tra le 17:00 e le 20:45: apre Cantù-Reggiana, seguita da Varese-Trieste, Pesaro-Milano, Sassari-Torino e Pistoia-Brindisi, che chiude la giornata. Di ...

Calendario Serie A1 volley femminile - prima giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv : Nel weekend del 27-28 ottobre si disputa la prima giornata della Serie A1 2018-2019 di volley femminile, incomincia il massimo campionato italiano con un primo turno particolarmente scoppiettante. Ad aprire le danze sarà l’anticipo del sabato: Conegliano inizia la difesa del tricolore contro Casalmaggiore che vuole riscattare un’annata deludente. Novara, altra grande pretendente allo scudetto, se la dovrà invece vedere domenica ...

Calendario Serie A calcio - decima giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : Questo fine settimana si giocherà la decima giornata della Serie A di calcio. Il Calendario delle partite si aprirà sabato 27 alle 15.00 con la sfida dell’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Parma. Alle 18.00 scenderà in campo la capolista Juventus, che sfiderà in trasferta l’Empoli. I bianconeri, dopo lo stop contro il Genova, vorranno ritrovare subito i tre punti in campionato, vista la prestazione convincente con il Manchester ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : si gioca la terza giornata. Pro Recco riparte da Roma - Brescia e BPM per allungare : Dopo la scoppola arrivata dal Giudice Sportivo, che ha assegnato la vittoria a tavolino al Posillipo per la mancata disputa della gara nello scorso turno di campionato, nella terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto la Pro Recco riparte da Roma: i liguri sono chiamati a non perdere terreno ulteriore da Sport Management e Brescia. I Mastini saranno di scena a Catania mentre i Bresciani attenderanno il Savona: in tutti i casi il risultato non è ...

Serie A1 - verso la terza giornata : TC Prato a caccia di punti : Alessandro Bega, Filippo Baldi, Roberto Marcora e Simone Camposeo gli avversari , con la possibilità di schierare uno fra Ignatik e Pospisil , numero 73 al mondo, . Al contrario la formazione pratese ...

Serie A - gli arbitri della decima giornata : Napoli-Roma affidata a Massa - Irrati per Lazio-Inter : Doppio big match in programma per la decima giornata di campionato di Serie A, più diverse sfide delicate che hanno spinto il designatore Rizzoli a scegliere con molta cura gli arbitri che scenderanno ...