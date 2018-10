Serie A | infortunati e squalificati della 10a giornata

gqitalia

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Arriva la 10adel campionato di calcio diA. Ecco. Atalanta-Parma Atalanta: Masiello A (lesione muscolare, rientro per la 12a); Tumminello (lussazione gomito, rientro metà novembre): Nessuno Parma: Grassi (problema fisico, rientro inizio novembre); Dimarco (problema muscolare, rientro inizio dicembre); Dezi (lombalgia, rientro per fine ottobre); Sierralta (lesione muscolare, rientro metà novembre); Munari (problema al ginocchio, rientro fine ottobre); Inglese (mal di schiena, in dubbio): Calaiò (fino al 31 dicembre) Empoli-Juventus Empoli: Rodriguez A (problema fisico); Veseli (affaticamento muscolare, in dubbio): Nessuno Juventus: Khedira (risentimento muscolare, per l’11a); Can (problema fisico); Mandzukic (distorsione alla ...