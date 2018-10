Serie A | ecco il pallone invernale Nike | ha la tecnologia All Condition Control

Ripescaggi Serie B - salta la giornata di campionato? Ecco gli scenari : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, è attesa entro la giornata di oggi la decisione del Consiglio di Stato sul format della stagione in corso, nelle ultime ore è arrivata la decisione del Tar che ha annullato il blocco dei Ripescaggi e di fatto riportato il torneo cadetto a 22 squadre. La giornata di oggi risulterà fondamentale anche in vista della prossima giornata di campionato, la ...

Serie A : ecco il pallone del 2018/19 : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Sarà ancora una volta un pallone "ad alta visibilità", per "migliorare la performance delle squadre", quello che si utilizzerà per le partite della Serie A. Si chiama Merlin Hi-...

Probabili formazioni Serie A - 10^ giornata : ecco gli schieramenti : La tre giorni di coppe europee si è chiusa con un bilancio che perlopiù sorride alle italiane, adesso pronte a rituffarsi in campionato per la decima giornata. Si inizia sabato 28 ottobre con tre anticipi: l’Atalanta attende il Parma a Bergamo, la Juventus andrà ad Empoli ed il Torino ospiterà la Fiorentina nel match serale. Domenica a pranzo il derby Sassuolo-Bologna, alla cui chiusura seguiranno le tre partite delle 15: Cagliari-Chievo, ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : si gioca la terza giornata. Pro Recco riparte da Roma - Brescia e BPM per allungare : Dopo la scoppola arrivata dal Giudice Sportivo, che ha assegnato la vittoria a tavolino al Posillipo per la mancata disputa della gara nello scorso turno di campionato, nella terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto la Pro Recco riparte da Roma: i liguri sono chiamati a non perdere terreno ulteriore da Sport Management e Brescia. I Mastini saranno di scena a Catania mentre i Bresciani attenderanno il Savona: in tutti i casi il risultato non è ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco-Posillipo 0-5. Il Giudice Sportivo dà partita persa ai liguri - che annunciano ricorso : Si è fatta attendere più a lungo del solito, ma alla fine è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo: Pro Recco-Posillipo, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto, non disputata sabato scorso per indisponibilità della piscina di Sori, è stata data vinta a tavolino per 0-5 alla formazione campana. Versioni contrastanti circa le tempistiche degli eventi erano emerse fin da subito nei comunicati rilasciati ...

Serie A : ecco gli squalificati - un turno per “espressione blasfema” a dirigente Milan [NOMI] : squalificati Serie A- Un turno a Federico Barba del Chievo e Vanja Milinkovic Savic della Spal. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie A a proposito delle gare dell’ultimo turno di Serie A. I due sono stati espulsi. Tra i dirigenti, un turno ad Andrea Romeo (Milan) “per avere, al 29° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, proferito espressione blasfema”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...