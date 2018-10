' Se non ora quando' in piazza a San Lorenzo per Desiree

Serie B nona giornata in diretta tv e streaming : programma e orari : Serie B nona giornata Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND Week end del 27 e 28 ottobre dedicati al campionato di Serie B che gioca ...

Negramaro - Lele Spedicato compie 38 anni. L'emozione della moglie Cleo : «Auguri amore - non vedo l'ora di rivedere il tuo sorriso» : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia cerebrale e ora ospite di un centro specializzato per la riabilitazione, ha compiuto oggi 38 anni. Per l'occasione la moglie, Cleo ...

F1 - Leclerc scaccia via la pressione : “non vedo l’ora di correre con la Ferrari - le aspettative non mi spaventano” : Il pilota monegasco ha parlato del week-end in Messico ma anche del suo futuro in Ferrari, svelando di non temere la pressione Ultime tre gare al volante della Sauber-Alfa Romeo, dopodiché Charles Leclerc diventerà un pilota della Ferrari. Il monegasco prenderà il sedile di Kimi Raikkonen, che farà a sua volta il percorso inverso. Photo4 / LaPresse E’ tutto ormai definito da settimane, ma non è ancora il momento di pensarci, con un ...

Europee - Toti : “Weber candidato? Sembra che non vogliamo cambiare. Berlusconi importante - ma ora diventiamo grandi” : Nuovo attacco di Giovanni Toti al proprio partito. Questa volta il governatore ligure critica la scelta di Forza Italia di sostenere il tedesco Manfred Weber come candidato alla presidenza della Commissione per le prossime elezioni Europee: “Siamo proprio sicuri – scrive Toti su Facebook – che il capogruppo del Partito popolare, uomo della Merkel, tra i principali protagonisti di questo governo dell’Europa, rappresenti al ...

L’Ue frena sull’abolizione del passaggio tra ora legale e solare : non arriverà prima del 2021 : Molto probabilmente lo stop al cambio tra ora legale e ora solare nell'Unione Europea non arriverà nel 2019, come annunciato dal presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker: la presidenza austriaca del Consiglio dell'Ue ha infatti messo sul tavolo una proposta che prevede di mantenere fino al 2021 il regime sul cambio dell'ora attualmente in vigore.Continua a leggere

Chiesa : 'Grazie a Mancini per la fiducia - ma non mi sento ancora un pilastro' : Ma il diretto interessato non vuole accelerare i tempi: 'Essere considerato un pilastro per me è un grande onore, ma io non la vedo così - ha affermato ai microfoni di Sky Sport - sono giovane, devo ...

Serie B - il calendario e gli orari della nona giornata : Quando si gioca la nona giornata di Serie B? La nona giornata del campionato di Serie B è distribuita su tre giorni, dal venerdì alla domenica. Ad aprire il quadro delle gare l'anticipo del 'Renzo ...

El-Erian : la festa non è ancora finita : Il problema, però, risiede in Europa e nella sua capacità di gestire oltre alla sua politica monetaria, anche quella che potrebbe esser una crisi sottovalutata tra la Brexit e la tensione con il ...

El-Erian : la festa non è ancora finita : Nessuno di loro, infatti, si è pronunciato sul recente sell off, nemmeno in considerazione delle paure che stanno serpeggiando su un possibile surriscaldamento dell'economia Usa, in ottima forma. Ma ...

Manuele Labate - Alberto di “Un medico in famiglia”/ “Il Ristorante” l’errore TV più grande : “non lo rifarei!” : Manuele Labate tra le fine degli anni '90 ed i primi 2000, era un'acclamata star di successo. Ed infatti, era il volto di Alberto Foschi di Un medico in Famiglia.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:02:00 GMT)

Radicali : percorso Atac di Raggi non può portare a miglioramento : Roma – “Virginia Raggi continua a vendere fumo ai romani: non c’e’ tecnicamente alcuna possibilita’ che il percorso di Atac di cui parla la sindaca, cioe’ un iter prefallimentare, porti a un miglioramento del tpl nella Capitale”. Cosi’ in una nota Riccardo Magi, segretario di Radicali Italiani e deputato di +Europa, e Francesco Mingiardi, presidente del comitato Si’ – ...

Incendio Agordo - a Taibon situazione ancora critica : gli evacuati non possono tornare a casa - “unica soluzione sarà la pioggia” : Tre elicotteri al lavoro per versare acqua sulle fiamme e squadre a terra per estinguere i piccoli focolai che ancora bruciano. E’ questa la situazione, nella fase di contenimento, per il vasto Incendio che ha interessato la valle di San Lucano nel comune di Taibon (Belluno) nell’Agordino. Il sindaco del piccolo comune, Silvia Tormen, ha effettuato una ispezione stamane mentre sul posto ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : “non siamo ancora a posto del tutto - non basta per il podio” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà del venerdì di prove libere del GP d’Australia della Moto GP e lo afferma a it.motorsport.com, dove l’italiano conferma di non essere pienamente contento di quanto fatto. Secondo Dovi infatti le prestazioni non sarebbero sufficienti per ambire al podio domenica. Il forlivese si vede ancora lontano dai primi: “Anche l’anno scorso il primo giorno era andata bene, ma secondo me ci ...

MotoGP Phillip Island Iannone : "Ora ho fiducia". Petrucci : "Fatto un bel reset" : Iannone, nonostante le difficoltà per assorbile il fuso orario, ha brillato nel venerdì di Phillip Island: "Questo è il frutto della crescita in corso da Aragon in poi. Anche nel 2017 qui eravamo ...