Scuola | ‘Bussetti sui concorsi docenti dice basta idonei ma non sa o finge di non sapere’

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Le dichiarazioni del ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, a proposito dei prossimihanno suscitato un’ondata di polemiche: il titolare del dicastero di Viale Trastevere, come vi abbiamo riferito ieri, ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’ che ‘dal prossimo concorso ci saranno più gli ‘’: o passi il concorso e sei abilitato per il biennio di durata del bando o devi rifare il concorso. Sarà la fine dei ricorsi‘., Bussetti: ‘’, ma non sa odi non sapere Duro il commento del presidente dell’Anief, Marcello Pacifico: ‘In base a quello che ha dichiarato sul nuovo reclutamento, vuol dire che il Ministro non ha letto la sentenza del Tar del Lazio che dichiarò illegittima tale previsione per il concorso 2012. E non sa nemmeno – prosegue Pacifico – o forse...