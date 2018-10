Sciopero treni a novembre | disagi per i passeggeri Trenitalia e Trenord

Sciopero generale - a Roma traffico in tilt. Disagi in tutta Italia per aerei e treni - «garantite solo le Frecce» Diretta : Un venerdì da incubo per i trasporti in molte città Italiane, per via dello Sciopero generale di tutte le categoria di lavoratori, indetto dai sindacati e che interessa vari...

Sciopero dei treni? I Parlamentari tutti a casa : slittano i decreti Genova e Sicurezza : La 'febbre del trolley' colpisce anche la Camera. I deputati sono pronti a partire oggi, 26 ottobre, prima delle 19, orario di inizio dello Sciopero dei trasporti , tanto da rimandare le votazioni sul ...

Lo Sciopero dei treni di oggi 26 ottobre : chi partecipa e quando termina : È cominciato il venerdì nero dei trasporti. Ma saranno coinvolte anche scuola e sanità. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas: gli orari e tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

Sciopero treni e mezzi pubblici di oggi : orari garantiti da Trenitalia - Atac e Atm : Quella di oggi, venerdì 26 ottobre, sarà una giornata decisamente difficile per tutte le persone che quotidianamente sono abituate a spostarsi con i mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro, le scuole o l'Università. In tutta Italia, infatti, è stato indetto un maxi-Sciopero generale che interesserà proprio i trasporti e che potrebbe paralizzare l'intero Paese. trenitalia ha aderito a questo Sciopero, così come le aziende che gestiscono ...

Allerta Sciopero 26 ottobre : orario fasce di garanzia Milano - Roma - Napoli e cancellazioni Trenitalia : Con i fiocchi lo sciopero 26 ottobre, si fa per dire naturalmente. La mobilitazione dei sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas del trasporto pubblico potrebbe letteralmente paralizzare l'Italia ed in particolare città come Milano, Roma Napoli ma non solo e naturalmente gli spostamenti con i treni, nello specifico quelli Trenitalia. Come inciderà lo sciopero 26 ottobre sui trasporti a Milano? L'agitazione, sia per bus che per la ...

Sciopero generale 26 ottobre 2018 : treni e mezzi pubblici - cosa c'è da sapere : Allo Sciopero generale di 24 ore di venerdì 26 ottobre parteciperanno tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati...

Sciopero treni e autobus del 26 ottobre : fasce garantite sia al mattino che la sera : Sarà un venerdì 26 ottobre a dir poco nero per tutti coloro che sono abituati a spostarsi nelle grandi città con i mezzi pubblici. Per tutta la giornata, infatti, è previsto uno stop che riguarderà non soltanto i mezzi pubblici anche il trasporto ferroviario e che potrebbe mettere in ginocchio l'intero Paese. Lo Sciopero, indetto dalle sigle USI, SIAL Cobas, CUB e SGB durerà per ben 24 ore anche se le modalità saranno differenti da servizio a ...

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti treni - metro - bus - scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...