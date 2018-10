Sciopero nazionale | a rischio trasporti | scuola | sanità | poste e raccolta rifiuti

Domani Sciopero generale nazionale. Interessati trasporti - scuola e sanità : Roma, 25 ott., askanews, - Domani è sciopero generale nazionale proclamato da alcuni sindacati di base, Cub, Sgb, S.I. Cobas e Usi,. Interesserà dunque i trasporti, ferroviario, locale e aereo,, la ...

Ama : indetto per domani Sciopero nazionale generale Usi : Roma – “L’organizzazione sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdi’ 26 ottobre. In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”. Lo ha comunicato Ama Spa in una nota. “In attuazione di quanto ...

Sciopero nazionale di trasporti - scuola e sanità : venerdì si rischia la paralisi : scuola , sanità, trasporti, rifiuti e pubblica amministrazione: lo Sciopero proclamato da diverse sigle sindacali per venerdì 26 ottobre riguarderà molte categorie e rischia di paralizzare le città, ...

Sciopero nazionale di trasporti - scuola e sanità : venerdì rischio paralisi : Fermi treni, aerei e mezzi pubblici. Assicurate le fasce di garanzia. Anche nella sanità garantite le urgenze e i servizi essenziali

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti treni - metro - bus - scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti i settori del trasporto - scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...

Roma : venerdì Sciopero generale nazionale indetto da Usi : Roma – “L’organizzazione sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdi’ 26 ottobre. In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”. Lo ha comunicato Ama Spa in una nota. “In attuazione di quanto ...

Ama : Usi proclama Sciopero generale nazionale per venerdì : Roma – “L’organizzazione sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdi’ 26 ottobre. In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”. Lo ha comunicato Ama Spa in una nota. “In attuazione di quanto ...

A novembre previsti molti stop dei trasporti : l'11 Sciopero ferroviario nazionale : Il mese di novembre 2018 prevede una serie di scioperi del trasporto che interesserà soprattutto i mezzi pubblici locali. Non mancheranno scioperi nazionali e le categorie saranno interessate quasi tutte: aerei, treni, autobus e trasporto merci. sciopero del trasporto pubblico locale Il trasporto pubblico locale si fermerà per 24 ore ad Alessandra e a Pavia, dove sciopereranno rispettivamente i dipendenti dell’azienda Arfea di Alessandria e ...

Proclamato Sciopero nazionale lavoratori degli appalti ferroviari per il 26 ottobre : Il 26 ottobre [VIDEO] verra' effettuato uno sciopero generale dei lavoratori degli appalti ferroviari di tutta italia, dopo il mancato accordo tra le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST e gruppo FSI, Ministero del lavoro e imprese appaltatrici. Gli incontri avvenuti purtroppo non hanno portato a nessuna soluzione che potesse accontentare entrambe le parti, rimandando o addirittura chiudendo la trattativa in ...

Proclamato Sciopero nazionale lavoratori degli appalti ferroviari per il 26 ottobre : Il 26 ottobre verrà effettuato uno sciopero generale dei lavoratori degli appalti ferroviari di tutta italia, dopo il mancato accordo tra le segreterie nazionali (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST) e gruppo FSI, Ministero del lavoro e imprese appaltatrici. Gli incontri avvenuti purtroppo non hanno portato a nessuna soluzione che potesse accontentare entrambe le parti, rimandando o addirittura chiudendo la trattativa in modo ...

Tragedia Archivio : fermata generale di tutti i settori ad Arezzo e Sciopero nazionale dei lavoratori del Ministero : I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil hanno deciso la f ermata di tutti i settori nella provincia di Arezzo in occasione dei funerali dei due dipendenti dell'Archivio di Stato . I sindacati di ...

Danimarca - Sciopero rientrato per la sfida al Galles : la 'vera' nazionale torna in Nations League : Danimarca, chi si rivede. Dopo le vicissitudini vissute nei giorni scorsi dalla nazionale di Christian Eriksen, Kasper Schmeichel e compagni, causate dalla polemica tra la Federazione danese e il ...

Danimarca - le stelle della nazionale in Sciopero : convocati 6 giocatori di calcio a 5 : Adesso è ufficiale: nella nazionale di calcio della Danimarca che scenderà in campo stasera contro la Slovacchia (in amichevole) e domenica contro il Galles (per la Nations League) sono stati convocati sei giocatori di futsal (o calcio a cinque, per dirla all’italiana). Il motivo? Lo sciopero proclamato dai giocatori danesi di rilievo internazionale, che hanno deciso di fermarsi in polemica contro il nuovo contratto sui diritti di immagine ...