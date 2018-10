Sciopero dei treni? I Parlamentari tutti a casa | slittano i decreti Genova e Sicurezza

Lo Sciopero dei treni di oggi 26 ottobre : chi partecipa e quando termina : È cominciato il venerdì nero dei trasporti. Ma saranno coinvolte anche scuola e sanità. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas: gli orari e tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

La Camera si svuota - lo Sciopero dei trasporti allunga il weekend : Dovevano aprirlo come una scatoletta, ma lo hanno trasformato nel Parlamento del trolley. Quelli che già dal pomeriggio sono cominciati ad uscire dalla Camera in tutta fretta, insieme ai rispettivi ...

A novembre previsti molti stop dei trasporti : l'11 Sciopero ferroviario nazionale : Il mese di novembre 2018 prevede una serie di scioperi del trasporto che interesserà soprattutto i mezzi pubblici locali. Non mancheranno scioperi nazionali e le categorie saranno interessate quasi tutte: aerei, treni, autobus e trasporto merci. sciopero del trasporto pubblico locale Il trasporto pubblico locale si fermerà per 24 ore ad Alessandra e a Pavia, dove sciopereranno rispettivamente i dipendenti dell’azienda Arfea di Alessandria e ...

Tutto sullo Sciopero generale dei trasporti di venerdì 26 ottobre : Lo sciopero generale dei trasporti previsto per la giornata di venerdì 26 ottobre andrà a coinvolgere il settore aereo, ferroviario e dei mezzi pubblici locali, portando con sé inevitabilmente una serie di disagi per passeggeri e pendolari. In particolare, Cub e Cobas, insieme con altre sigle sindacali, hanno annunciato una protesta di tutti i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, che incroceranno le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte ...

Lo Sciopero dei trasporti di oggi a Roma : Alcune linee ferroviarie e metro sono state chiuse, altre linee metro hanno subito riduzioni mentre ci sono possibili rallentamenti per bus e tram The post Lo sciopero dei trasporti di oggi a Roma appeared first on Il Post.

Sciopero dei medici il 9 novembre 2018. Stop di 24 ore : Incrociano le braccia anche veterinari e personale amministrativo. Sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili

Sciopero dei medici : l’Italia si ferma. Blocco totale in tutto il paese : la data : Autunno ‘caldo’ per il Servizio sanitario nazionale. I sindacati dei medici e del resto della dirigenza Ssn hanno proclamato 24 ore di Sciopero il 9 novembre. Le motivazioni rivendicate dalle associazioni di categoria sono “l’insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale (Fsn) 2019, in relazione alla garanzia dei Lea e agli investimenti nel patrimonio edilizio sanitario e tecnologico; il ...

Domani ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Roma : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Domani ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Venerdì 12 ottobre ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Roma : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Venerdì 12 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Roma : Venerdì Sciopero dei trasporti - a rischio bus e metro : Roma – Venerdi’ 12 ottobre trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410, e per quello di 4 ore indetto da Cgil, Cisl e Uil che interessera’ le linee periferiche gestite dalla societa’ Roma Tpl. Per quanto riguarda l’Atac, l’agitazione coinvolgera’ bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e ...

Ryanair cancella l'8% dei voli venerdì 28 settembre a causa dello Sciopero in sei Paesi europei : Ryanair ha informato con 72 ore di anticipo i clienti di aver preventivamente cancellato 190, 8%, dei suoi 2.400 voli in programma venerdì 28 settembre, corrispondente all'8% della programmazione, a ...

Tragedia Archivio : fermata generale di tutti i settori ad Arezzo e Sciopero nazionale dei lavoratori del Ministero : I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil hanno deciso la f ermata di tutti i settori nella provincia di Arezzo in occasione dei funerali dei due dipendenti dell'Archivio di Stato . I sindacati di ...

Stato di agitazione e cinque giorni di Sciopero a la Repubblica : "Pesanti interventi sul costo del lavoro dei giornalisti". Il comunicato della redazione : Dopo i tagli adottati negli ultimi dieci anni, il Gruppo Gedi, editore di Repubblica, ha prospettato ulteriori, pesanti interventi sul costo del lavoro giornalistico.La redazione ha respinto all'unanimità la proposta dell'azienda e ribadito l'indisponibilità a confrontarsi, in questi termini, sul futuro del quotidiano. E ha invitato gli azionisti a farsi carico di criticità che non possono essere addebitate al corpo ...

FS - 24 settembre Sciopero del personale dei servizi in appalto : È stato proclamato per il prossimo 24 settembre il secondo sciopero nazionale, dopo quello di luglio scorso, del personale dipendente delle aziende che operano nel settore degli appalti ferroviari del ...