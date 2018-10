Sciopero a Milano | donna nuda in mezzo ai manifestanti

Sciopero generale flop - disagi solo a Roma e Milano : «Adesione bassa». Cortei in tutta Italia : Un venerdì che poteva essere da incubo per i trasporti in molte città Italia ne, per via dello Sciopero generale di tutte le categoria di lavoratori, indetto dai sindacati...

Allerta Sciopero 26 ottobre : orario fasce di garanzia Milano - Roma - Napoli e cancellazioni Trenitalia : Con i fiocchi lo sciopero 26 ottobre, si fa per dire naturalmente. La mobilitazione dei sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas del trasporto pubblico potrebbe letteralmente paralizzare l'Italia ed in particolare città come Milano, Roma Napoli ma non solo e naturalmente gli spostamenti con i treni, nello specifico quelli Trenitalia. Come inciderà lo sciopero 26 ottobre sui trasporti a Milano? L'agitazione, sia per bus che per la ...