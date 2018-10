Sci alpino | le impressioni delle azzurre alla vigilia della prima tappa di Coppa del Mondo

Sci alpino - parte la stagione di Coppa del Mondo : Federica Brignone scenderà con il n° 1 nel gigante : Brignone ‘aprirà’ la Coppa del Mondo: a Soelden la sciatrice azzurra scenderà col pettorale numero 1 Sarà Federica Brignone ad aprire la stagione di Coppa del Mondo. L’azzurra, infatti, ha ottenuto il pettorale numero 1 nel sorteggio effettuato alle 19 a Soelden, dove sabato 27 ottobre si disputerà il gigante femminile: la prima manche è in programma alle ore 10, la seconda alle 13 (diretta tv su Raisport ed ...

Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Federica Brignone avrà l’onore di aprire la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurra, infatti, ha avuto in dote il pettorale numero 1 in vista del Gigante di Soelden che si disputerà domani sabato 27 ottobre (ore 10.00 la prima manche, tre ore più tardi spazio alla seconda). La 28enne può essere considerata una delle grandi favorite della vigilia sul ghiacciaio austriaco e scenderà prima del fenomeno statunitense Mikaela ...

Sci alpino - Italia pronta per Soelden. Le parole delle azzurre. Brignone : “Me la gioco” - Bassino : “Sto bene” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani è attesa dal grande debutto nella Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le azzurre saranno impegnate nel gigante di Soelden (prima manche alle ore 10.00, la seconda tre ore più tardi), come da tradizione la prova d’apertura di una stagione che si preannuncia particolarmente esaltante e appassionante. Non ci sarà Sofia Goggia frenata da un infortunio, ma la nostra Nazionale può giocarsi ...

Sci alpino - previsioni meteo Soelden. In arrivo pioggia e neve - si riuscirà a gareggiare? : Nel weekend del 27-28 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, come da tradizione la stagione si apre con i due giganti di Soelden ma le previsioni meteo alla vigilia delle gare sul ghiacciaio austriaco non sembrano essere estremamente confortanti. Si parla infatti di un concreto rischio maltempo, con la possibilità di pioggia o addirittura di forti nevicate che potrebbero minacciare il regolare svolgimento delle due ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018-2019 : si parte con il gigante - ed inizia la caccia a Marcel Hirscher : Dopo una lunga attesa torna, finalmente, la Coppa del Mondo di sci alpino. Sul ghiacciaio del Rettenbach come consuetudine, prende il via la stagione, con l’antipasto di Soelden (clicca qui per programma e tv) e, fortunatamente, quest’anno la tappa austriaca sembra che si disputerà (clicca qui per le previsioni meteo), dato che nella scorsa stagione non si potè correre per colpa del forte vento che rese impossibili le discese degli ...

Sci alpino - parla Federica Brignone : “In quattro anni voglio la Coppa del Mondo generale” : Alla vigilia dell’esordio in Coppa del Mondo di sci alpino si è confessata alle colonne di Tuttosport Federica Brignone, che al noto quotidiano sportivo torinese ha parlato del suo recente infortunio e dei suoi obiettivi, stagionali e nel lungo periodo, affermando di puntare alla classifica generale. Riguardo il suo stato di forma ha dichiarato: “Sono guarita: non ho dolore a sciare. E’ stata un’estate molto bella e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : domani si comincia a Soelden! Shiffrin e Rebensburg favorite - Italia ambiziosa con Brignone e Bassino : comincia la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. domani a Soelden ci sarà la prima gara dell’anno e come sempre si terrà un gigante sul ghiacciaio Rettenbach. Un vero e proprio antipasto stagionale, che sarà una cartina tornasole sullo stato di forma delle big del Circo Bianco ad mese dalle gare americane, che sono il vero inizio della stagione. Il gigante in Austria è difficile da valutare, proprio perchè poi si ritornerà in pista ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : domani di comincia a Soelden! Shiffrin e Rebensburg favorite - Italia ambiziosa con Brignone e Bassino : comincia la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. domani a Soelden ci sarà la prima gara dell’anno e come sempre si terrà un gigante sul ghiacciaio Rettenbach. Un vero e proprio antipasto stagionale, che sarà una cartina tornasole sullo stato di forma delle big del Circo Bianco ad mese dalle gare americane, che sono il vero inizio della stagione. Il gigante in Austria è difficile da valutare, proprio perchè poi si ritornerà in pista ...

Sci alpino - Gigante maschile Soelden 2018 : data - programma - orari e tv : Finalmente si parte! L’attesa è finita e torna la Coppa del Mondo di sci alpino. Si incomincia, come sempre, con la tappa austriaca di Soelden per il consueto slalom Gigante di inizio anno. Sul ghiacciaio del Rettenbach scatta la caccia a Marcel Hirscher, grande dominatore della specialità, e non solo, degli ultimi anni. Il vincitore delle ultime sette edizioni della Coppa del Mondo proverà a partire subito con il piede giusto, mentre gli ...

Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2018 : data - programma - orari e tv : Comincia la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Domani a Soelden ci sarà la prima gara dell’anno e come sempre si terrà un Gigante sul Rettenbach. Un vero e proprio antipasto stagionale, che servirà a valutare lo stato di forma di coloro che lotteranno per la vittoria della classifica generale e di specialità. Ci sarà una grande lotta in quel di Soelden. Mikaela Shiffrin si presenta al cancelletto di partenza da favorita, ma ...

Sci alpino - tutto pronto per la prima tappa di Coppa del Mondo : azzurri arrivati a Sölden : Gli azzurri arrivano a Sölden, sabato e domenica comincia la Coppa del Mondo Ora sì che è davvero tutto pronto. La squadra azzurra è arrivata a Sölden dopo aver completato la preparazione a Hintertux e vive sulla piste di gara l’attesa per l’esordio in Coppa del Mondo: sabato e domenica, infatti, sono in programma le prime due prove di gigante, quello femminile e quello maschile, che daranno il la alla stagione. Venerdì alle 19 ...

Sci alpino - scatta il 'Gioco dei Podi' su Neve Italia. Indovina la top3 di ogni gara : in palio una fantastica tuta Phenix : Per questa annata sarà possibile pronosticare i risultati di tutte le gare di Coppa del Mondo di sci alpino e, al termine dei Mondiali ad Are, verranno assegnati fantastici premi. Il vincitore potrà ...

Sci alpino - scatta il “Gioco dei Podi” su Neve Italia. Indovina la top3 di ogni gara : in palio una fantastica tuta Phenix : Inizia la stagione invernale e puntuale come sempre arriva il “Gioco dei Podi”, il fantasy game ideato da Neve Italia e che si sviluppa in parallelo alla Coppa del Mondo di sci alpino, il cui via è previsto per il weekend del 27-28 ottobre con il gigante di Soelden. Si preannuncia una stagione davvero molto appassionante e avvincente con tutti i grandi campioni del Circo Bianco che si sfideranno sulle piste più belle del Pianeta e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Mikaela Shiffrin super favorita. Rebensburg guida il gruppo delle rivali - l’Italia punta su Brignone : Come al maschile, dove il favorito è ancora Marcel Hirscher, anche nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino c’è un’atleta nettamente avanti a tutte le altre nella lotta alla sfera di cristallo. Mikaela Shiffrin va a caccia del terzo titolo consecutivo e l’americana sembra davvero avere poche rivali capaci di tenerle testa. Un dominio incontrastato quello dello scorso anno ed una vittoria arrivata con oltre 600 punti di ...