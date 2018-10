Sbk – Gp del Qatar | Gara 1 | Melandri e Davies rispettivamente 5° e 8°

Argentina : Rea vince anche Gara 2 del WorldSbk : Jonathan Rea, già campione 2018, non mostra alcun segno di stanchezza ed è più motivato che mai a battere tutti i record del Mondiale FIM Superbike realizzati dai suoi predecessori nel corso degli anni. Nel debutto assoluto del Campionato in Argentina, sul nuovo circuito di San Juan Villicum, il nordirlandese realizza una splendida doppietta portando […] L'articolo Argentina: Rea vince anche Gara 2 del WorldSBK sembra essere il primo su ...

Sbk Aruba.it " Ducati - Melandri : «Buona gara - ma sono deluso» : SAN JUAN - 'È stata una buona gara, ma sono deluso perché ho commesso un errore alla curva 7, sono andato largo e ho dovuto rimontare fino alla terza posizione. Questo vuol dire che sono stato ...

Sbk Barni - Fores : «Il weekend migliore della stagione» : SAN JUAN - 'È stata una gara positiva. Sabato ho perso il podi per un giro, potevo salirci, ma i primi giri sono stati brutti. Sapevo che in Gara 2, partendo dalla pole, avrei avuto un buon ritmo per ...

Sbk – I piloti Ducati pronti al debutto in Argentina per il penultimo round del Mondiale 2018 : Il team Aruba.it Racing – Ducati pronto al debutto in Argentina per il penultimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018 Archiviato con un podio l’ultimo appuntamento europeo a Magny Cours, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a dirigersi in Argentina per il dodicesimo e penultimo round della stagione, in scena sul nuovo circuito di San Juan – Villicum. Il tracciato, situato nel centro-ovest del paese non lontano dal ...

Sbk - Van der Mark : «Abbiamo fatto delle modifiche ed è sempre un rischio» : MAGNY COURS - 'Sono molto contento del podio di Gara 2 dopo le difficoltà del sabato, la prima manche era stata deludente e domenica mattina abbiamo fatto qualche modifica importante sulla moto, ma ...

Superbike - Rea campione del mondo Sbk 2018 : 2016 " campione del mondo. Primo a vincere due mondiali consecutivi dopo Fogarty 2017 " Vittoria numero 40, a Phillip Island in Gara 2 2017 " Primo pilota nella storia a conquistare tre titoli SBK ...

DIRETTA Sbk 2018 / Superbike : Jonathan Rea ha vinto gara-1 ed è di nuovo campione del Mondo! (Gp Francia) : DIRETTA Sbk 2018, info streaming video e tv di Superpole e gara 1 sulla pista di Magny Cours. Secondo appuntamento della Superbike per il Gp di Francia 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 13:28:00 GMT)

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video-tv : Rea il più veloce della Fp1 - male le Ducati (Gp Francia) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:31:00 GMT)

Sbk - Ciabatti : "La Panigale V4 è più veloce della moto attuale" : Il debutto della nuova Panigale V4 nel mondiale Superbike è sempre più vicino: l'anno prossimo a portare in pista la quattro cilindri di Borgo Panigale saranno Chaz Davies ed Álvaro Bautista. 'Siamo ...