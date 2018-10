Savona sfida Ue su manovra e annuncia | ' Non torniamo indietro | il condono aiuta i poveri'

Blastingnews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Paoloera il ministro che Giuseppe Conte aveva designato per il Mef. Il Presidente della Repubblica, però, si mise di traverso, affinché si scegliesse qualcuno che potesse dare ai mercati un segnale di un'Italia meno anti-europeista. Alla fine, al secondo tentativo, gli è stato dato il Ministero per gli Affari Europei e, pur da una posizione differente, la sua opinione sull'economia italiana resta influente. Soprattutto quando c'è da proiettarla in ambito europeo. Proprio nelle ultime ore ha avuto modo di esprimersi sulla prima bocciatura dellae su quelle che saranno le politiche fiscali del Governo. Lo ha fatto in un'intervista per Sky Tg 24. Perlaè una scommessa Il fatto che la Commissione Europea abbia chiesto all'Italia di rivedere lafinanziaria non scalfisce le convinzioni del Ministro. La definisce una scommessa, poiché dopo una ...