Sassari | dalla donazione ai trapianti | l’Aou forma i suoi operatori

meteoweb.eu

: RT @Davidethattari: @robertosaviano La mia città Sassari è invasa dalla mafia nigeriana - Remo80994353 : RT @Davidethattari: @robertosaviano La mia città Sassari è invasa dalla mafia nigeriana - twittitrentatre : RT @ClimateKICItaly: Come gestiremo in modo sostenibile le risorse idriche in agricoltura nella grande provincia di Sassari? Questa è la sf… - Adrianopq : RT @ClimateKICItaly: Come gestiremo in modo sostenibile le risorse idriche in agricoltura nella grande provincia di Sassari? Questa è la sf… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) “Al Santissima Annunziata didue prelievi multiorgano, polmoni-cuore-reni e fegato-reni, hanno donato nuova speranza di vita a pazienti in lista d’attesa per un trapianto in Sardegna e nella penisola“. I prelievi sono stati realizzati nei giorni scorsi da pazienti poco più che cinquantenni, dopo un’attenta attività di segnalazione e osservazione effettuata da un team multidisciplinare di professionisti, un anestesista, un neurologo e un medico della direzione sanitaria del presidio ospedaliero sassarese. A dare la notizia delle donazioni è stato il direttore del dipartimento dell’Emergenza urgenza dell’Aou di, Pier Paolo Terragni che ieri, in apertura dell’eventotivo dal titolo “Percorso che conduceal trapianto” che si è svolto nell’Istituto di Igiene, ha sottolineato come “sia ai primi ...