Sanremo 2019 | le anticipazioni | “Mengoni e Ramazzotti sicuri | trattative con Chiara

Sanremo 2019 anticipazioni : arriva Vanessa Incontrada? : Claudio Baglioni vuole Vanessa Incontrada al suo Festival di Sanremo? La scorsa edizione del Festival di Sanremo è stata un vero e proprio successo. Successo, che nessuno si sarebbe mai aspettato dopo gli ascolti eccellenti ottenuti da Carlo Conti e Maria De Filippi l’anno prima. E il direttore artistico Claudio Baglioni pare proprio voler confermare il successo ottenuto, avendo già iniziato a studiare nei minimi dettagli cosa fare a ...

Fedez - compleanno da Carrefour/ Compleanno flop - con Chiara Ferragni ospiti a Sanremo 2019? : Fedez ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram dopo le tantissime critiche ricevute per la festa al supermercato, ma poi torna attivo per il singolo "Prima di ogni cosa".(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 00:17:00 GMT)

Sanremo 2019 : Marco Mengoni e Ramazzotti superospiti al Festival? : Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti insieme al Festival di Sanremo? Continuano a trapelare indiscrezioni sui volti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019. Il direttore artistico e conduttore, per il secondo anno consecutivo, Claudio Baglioni ha intenzione di calare un poker d’assi di tutto rispetto. Come ha rivelato il settimanale Chi, in edicola mercoledì 24 ottobre, saranno Eros Ramazzotti e Marco Mengoni superospiti di Sanremo. ...

Simone Cristicchi verso Sanremo 2019 : «Mi piacerebbe - devo scrivere una bella canzone» : Simone Cristicchi a Sanremo per il Premio Tenco 2018, e la domanda è d'obbligo: tornerà sul palco del Festival della Canzone nel 2019? L'ultima volta è stata nel 2013 e ora, mentre prepara musiche e ...

Sanremo 2019 : Fiorello candida Amadeus dopo Baglioni : Fiorello vuole Amadeus come conduttore del Festival di Sanremo dopo Baglioni Congedatosi con un ‘arrivedorci’ sentito e commosso lo scorso Festival, Pippo Baudo negli ultimi giorni è tornato alla ribalta sanremese per una sua possibile conduzione di Sanremo Giovani in coppia nientemeno che con Fabio Rovazzi. Quest’ultimo in poco tempo è diventato uno dei rapper più apprezzati del Bel Paese con le sue canzoni ironiche e spesso ...

Baglioni progetta Sanremo 2019 : "Baudo-Rovazzi per la sezione giovani? Accoppiata interessante" : "Pippo Baudo e Fabio Rovazzi presentatori di Sanremo giovani? Mi piacerebbe, è un'Accoppiata interessante". Claudio Baglioni, che ieri sera ha debuttato al Nelson Mandela Forum di Firenze con il suo nuovo tour Al Centro (dopo le tre serate evento all'Arena di Verona, una delle quali trasmessa ance in diretta su Rai 1), non smentisce le voci che vorrebbero il decano della tv italiana e il giovane artista di Andiamo a comandare alla guida ...

Sanremo 2019 - il festival andrà anche in onda a dicembre (ma solo per i giovani). I conduttori? Pippo Baudo e Rovazzi in pole : Il temerario Claudio Baglioni stravolge Sanremo. Quest’anno la kermesse musicale non si limiterà alla canonica settimana di febbraio, bensì raddoppierà a dicembre. Dal 17 al 21, pochi giorni prima di Natale, RaiUno accoglierà i Giovani del festival più famoso del Bel Paese. “La mia ambizione è riuscire a dare a questa rassegna un’attenzione separata e unica”, ha dichiarato il ‘dittatore artistico’ Baglioni, che festeggia ...

Festival di Sanremo 2019 - iniziano a prendere consistenza i primi nomi dei possibili Big. Bertè - Amoroso ed Ultimo i nomi più caldi : Mancano ancora quattro mesi al Festival di Sanremo, il 59° della sua storia, ma già ad ottobre iniziano a farsi insistenti delle voci sulla possibile rosa dei big del “Baglioni-bis” (l’annuncio della lista ufficiale si terrà con grossa probabilità a dicembre, nel corso delle cinque serate che eleggeranno i due vincitori tra i 24 partecipanti alla gara “Sanremo Giovani” che garantirà loro un posto nella categoria Big). Il nome, ad oggi, più ...

Sanremo 2019 : Alessandra Amoroso nel cast? Il retroscena : Alessandra Amoroso parteciperà al Festival di Sanremo? La rivelazione Poco fa è terminata la conferenza stampa in cui la popolare cantante salentina Alessandra Amoroso ha presentato ai giornalisti il suo nuovo album intitolato “10 Io”. Un titolo studiato per celebrare i 10 anni di carriera della ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi. Proprio nel talent, infatti, è iniziata una carriera decennale nel mondo della ...

Alessandra Amoroso a Sanremo 2019? Andrea Dondoni conferma : “È un sì” : Alessandra Amoroso possibile concorrente di Sanremo 2019 Ci sarà Alessandra Amoroso a Sanremo 2019? La notizia ha dell’incredibile. Ogni anno, tutti le chiedono se farà parte del cast dei Big oppure no. E questo potrebbe essere proprio l’anno giusto. L’anno del cambiamento. A differenza della maggior parte dei vincitori di Amici di Maria De Filippi, […] L'articolo Alessandra Amoroso a Sanremo 2019? Andrea Dondoni ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè in gara? Le sorprese di Claudio Baglioni : Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni: Loredana Bertè in gara tra i Big Claudio Baglioni ha iniziato a lavorare al Festival di Sanremo. La kermesse canora dedicata alla musica italiana sta per tornare e per il secondo anno consecutivo sarà il noto cantautore ad occuparsi della direzione artistica. Al momento non sono ancora stati svelati […] L'articolo Sanremo 2019, Loredana Bertè in gara? Le sorprese di Claudio Baglioni proviene da ...

Festival di Sanremo 2019 tra Giovani e Campioni - date da confermare e co-conduttrici : a che punto siamo? : L'organizzazione del Festival di Sanremo 2019 procede ma si attendono ancora troppe conferme per essere già giunto a fine settembre. Prima di tutto le date: sono da confermare in via ufficiale quelle delle due serate dedicate ai Giovani, in programma dicembre in diretta su Rai1, ma potrebbero slittare anche quelle della kermesse canora di febbraio. Gli aspiranti concorrenti della categoria Giovani del prossimo Festival di Sanremo sono ancora ...

Festival di Sanremo 2019/ Cast e Big in gara : Gigi D’Alessio in coppia? Ecco tutti i potenziali nomi : Nonostante manchino ancora alcuni mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2019, sono emerse già le prime indiscrezioni sul possibile Cast che potrebbe calcare il palcoscenico.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Sanremo 2019 : svelati i nomi dei primi (probabili) cantanti in gara : Sanremo 2019, prime indiscrezioni sul Festival: ecco chi potrebbe partecipare tra i big in gara Mancano ancora diversi mesi al debutto del Festival Di Sanremo 2019 ma, oggi, le prime indiscrezioni sull’evento sono già iniziate a trapelare. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, infatti, sono stati rivelati i nomi dei cantanti che, nella prossima edizione, potrebbero […] L'articolo Sanremo 2019: svelati i nomi dei primi ...