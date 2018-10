Salvini | preso quarto verme omicidio Desiree | anche lui clandestino

Morte Desirée - preso il quarto uomo. Salvini : "Ci vuole la ruspa" : Si nascondeva a Foggia il quarto sospettato per la Morte della 16enne. La polizia è ora sulle tracce di eventuali altri...

Beppe Grillo - la battuta al telefono con la madre di Salvini : 'Signora - perché non ha preso la pillola?' : ... durante il quale il pubblico ha ascoltato in silenzio, forse più convinto di prima che l'alleanza di governo con chi è anche alleato con Silvio Berlusconi, forse non è la fine del mondo.

Berlusconi il suo centrodestra non esiste più - Salvini ha preso il suo posto : Berlusconi non ha più potere sul centrodestra a dirlo è Giancarlo Giorgetti Il centrodestra inteso fino a oggi, quello di Silvio Berlusconi, non esiste più. È Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega famoso per la sua pacatezza e la sua prudenza “lettiana”, a uscire allo scoperto e ufficializzare il ribaltone dei rapporti di forza nella (ex?) coalizione. Ospite del dibattito organizzato a Milano da Fratelli d’Italia, il ...

Caos legge bilancio : Cottarelli sorpreso per parole Tria su aumento Iva. E Salvini corregge ministro su flat tax : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria torna anche oggi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, sia per comunicare che il governo M5S-Lega conferma le previsioni contenute nel NADEF, a dispetto della bocciatura,...

Salvini a Rtl : "Charter Germania? Appreso da un giornalista" : Il Ministro degli Interni Matteo Salvini è stato ospite questa mattina negli studi di RTL 102.5. A "Non Stop News" ha parlato di Germania e dell'arrivo di stranieri che in Italia si sono registrati e ...

Scintille tra Salvini e Carfagna. Ministro ripreso : 'irrideva le opposizioni' : Il Ministro sottolinea che al Question time fossero presenti più deputati di maggioranza che di opposizione. La replica: 'le regole valgono anche per lei' -

Scintille in aula tra Salvini e Carfagna. Ministro ripreso : 'irrideva le opposizioni' : Il Ministro sottolinea che al Question time fossero presenti più deputati di maggioranza che di opposizione. La replica: 'le regole valgono anche per lei' -

Lanciano - Matteo Salvini : 'Preso il quarto straniero infame. Bene' : 'Preso anche il quarto rapinatore straniero infame , pare il tagliatore di orecchie, Bene'. E' il durissimo commento di Matteo Salvini alla notizia del fermo dell'ultimo bandito dell' aggressione di ...

Preso quarto rapinatore di Lanciano - Salvini : 'Straniero infame' : Roma, 27 set., askanews, - I poliziotti dello Sco e della Squadra mobile hanno fermato a Caserta anche il quarto uomo ricercato per la violenta rapina nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano, ...

Preso quarto rapinatore di Lanciano - Salvini : "Straniero infame" : Roma, 27 set., askanews, - I poliziotti dello Sco e della Squadra mobile hanno fermato a Caserta anche il quarto uomo ricercato per la violenta rapina nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano, ...

Salvini : "Preso quarto uomo - straniero infame" : "Preso anche il quarto rapinatore straniero infame, pare il tagliatore di orecchie, bene!". E' il post del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook, dove condivide il video della polizia con ...

Convention di Fiuggi - Berlusconi attacca tutti compreso Salvini e si candida alle europee : ...Casalino responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi al centro della bufera per il suo whatsapp "in voce" intercettato e diffuso dove attacca e minaccia i tecnici del Ministero dell'economia. "...

Migranti - scontro Roma-Berlino sui respingimenti. Seehofer : “L’accordo con Salvini è preso” : Il Viminale ha fatto sapere che al momento non c'è nessuna firma dell'Italia sui Migranti secondari. Ma dalla Germania insistono che l'accordo politico è stato già preso e mancherebbero solo passaggi 'tecnici'. I ministri degli Interni Salvini e Seehofer ne parleranno oggi a Vienna alla Conferenza su sicurezza e migrazione.Continua a leggere

Matteo Salvini - sondaggio choc : Lega al 32% - si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese : Sbranato da Matteo Salvini. Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: la Lega tocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A luglio il vantaggio era di solo mezzo punto, ma in mezzo ci sono stati ...