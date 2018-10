Salvini | ' Non cambieremo il nostro simbolo | Alberto da Giussano non si tocca'

Cucchi - Salvini : «L'errore di uno non infanghi i sacrifici» Nistri : pochi sbagliano : 'Da ministro non ammetterò mai che l'eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare il sacrificio e l'impegno di migliaia di ragazzi e delle ragazze in divisa'. Lo ha detto il ministro dell'...

Napoli - divieto per Salvini in un locale : 'Qui i razzisti non possono entrare' : divieto di entrata per Matteo Salvini in un ristorante di Napoli. Il manifestino affisso alla porta parla chiaro: sulla faccia di Salvini c'è un netto segnale di divieto con la scritta 'Io qui non ...

La Lega non cambierà il simbolo - Salvini : "Lo utilizzeremo alle prossime regionali" : Nessun nuovo simbolo per la Lega. Ad annunciarlo è Matteo Salvini che, al termine del Consiglio federale del Carroccio sottolinea che la Lega nazionale esiste già e spiega: "Ci presenteremo con il nostro simbolo a febbraio in Sardegna e poi in tutte le altre regioni dove si vota". Per il segretario del partito, dunque, la strada da percorrere resta la stessa. Salvini ha poi espresso soddisfazione per il risultato che la sua ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : se ne frega della multa per la manovra - pronto a non pagare l'Europa : C'è una lacuna nei trattati europei - fa sapere Repubblica - che potrebbe trasformarsi in una bomba a orologeria, la cui miccia è in mano al governo italiano. E così Matteo Salvini sembra più ...

Lega - Salvini frena sul simbolo : 'Non vogliamo cambiarlo' : "Ho letto cose strane. Non ci sono né ci saranno congressi. Non cambiamo simbolo, Alberto da Giussano resta dov'è". Con queste parole, dopo il Consiglio federale a Milano, Matteo Salvini precisa che "...

Manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza 'prima gli italiani' : 'Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di ...

Salvini difende l'Arma : "Non permetterò che un eventuale errore infanghi il lavoro di tanti" : Matteo Salvini difende i Carabinieri dopo gli attacchi ricevuti dall'Arma in seguito agli sviluppi sul caso Cucchi. 'Non permetterò che un eventuale errore di pochi infanghi il lavoro di tanti', ha ...

Manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza "prima gli italiani" : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Manovra : Salvini - non arretriamo di mezzo millimetro; 8 dicembre Lega in piazza "prima gli italiani" : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Tifosi CSKA a Salvini : non stavamo saltando sulla scala mobile : Roma – “Non stavamo saltando”. Lo hanno ripetuto piu’ e piu’ volte. L’ultima in queste ore. I Tifosi russi del CSKA Mosca continuano a difendersi dalle accuse di aver provocato la rottura della scala mobile della stazione Repubblica della metropolitana linea A di Roma. Per replicare a chi li indica quale causa del crollo della scala, episodio in cui diversi russi sono rimasti feriti, piu’ o meno ...

Cucchi - Salvini "Errore di un carabiniere non infanga l'Arma"/ Ultime notizie - emerge nuova intercettazione : Cucchi, telefonata del carabiniere al 118 “Sta male”. Ultime notizie, il comandante Nistri difende l’Arma in occasione dell'evento per il 40esimo anniversario del Gis(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Desirée - Roberto Fico attacca Matteo Salvini : 'Non ci vogliono ruspe - ma amore'. L'ultimo affronto : 'La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte - ha detto in Campidoglio -. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ...

Caso Cucchi - Salvini ai carabinieri : 'L'errore di uno non infangherà l'impegno di tanti' : 'Non ammetterò mai, finché sarò ministro, che l'eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare e l'impegno di centinaia migliaia di ragazzi in divisa. Mai niente e nessuno potrà mettere in ...

Cucchi - Salvini : «L'errore di un carabiniere non infanghi il sacrificio di molti». Nistri : pochi sbagliano : «Da ministro non ammetterò mai che l'eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare il sacrificio e l'impegno di migliaia di ragazzi e delle ragazze...