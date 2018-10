Salvini | mio sostegno a Raggi | la aiuterò con sgomberi

M5S e Lega replicano a Moody's. Salvini : 'Andremo fino in fondo'. Di Maio : 'Un'Italia con un risparmio solido' : 'Il responso di Moody' s lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un'Italia con un risparmio solido'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento ...

M5S e Lega replicano a Moody's. Salvini : 'Andremo fino in fondo'. Di Maio : 'Un'Italia con un risparmio solido' : 'Il responso di Moody' s lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un'Italia con un risparmio solido'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento ...

M5S e Lega replicano a Moody's. Salvini : 'Andremo fino in fondo'. Di Maio : 'Un'Italia con un risparmio solido' : 'Il responso di Moody' s lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un'Italia con un risparmio solido'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento ...

Dal Premio Tenco - la frecciata del nuovo giudice di «X Factor» a Salvini : Lodo GuenziLodo GuenziLodo GuenziLodo GuenziLodo GuenziA otto mesi dalla fortunata partecipazione al Festival, i cinque ragazzi de Lo Stato Sociale sono tornati proprio lì, sul luogo del delitto: sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Ma stavolta «senza ansia, senza orchestra, senza stress». E, soprattutto, «senza la paura che una vecchia si possa rompere da un momento all’altro», come hanno sottolineato i cinque, capitanati dal prossimo ...

Concerto U2 - Bono vestito da diavolo : 'Il mio consiglio è Matteo Salvini...' : Durante il Concerto degli U2 al Forum di Assago a Milano, Bono Vox - travestito da diavolo - ironizza sul vicepremier leghista: 'In Italia, - dice - c'è scelta tra le opzioni...

'Le indagini su Riace avviate dal mio predecessore Minniti' - Salvini - : Roma, 14 ott., askanews, - 'Ma quelli del Pd che parlano di 'deportazioni' sanno che l'indagine sulle gravi irregolarità di Riace, e del suo arrestato sindaco, erano state avviate da Minniti, mio ...

Manovra - ci sono i Cir nelle parole Salvini su risparmio italiani : Roma, 9 ott., askanews, - Si chiamano Cir, Conti individuali di risparmio. E' lo strumento finanziario al quale ha fatto riferimento in modo implicito il vice premier Matteo Salvini parlando oggi a ...

Manovra - ci sono i Cir nelle parole Salvini su risparmio italiani : Roma, 9 ott., askanews, - Si chiamano Cir, Conti individuali di risparmio. E' lo strumento finanziario al quale ha fatto riferimento in modo implicito il vice premier Matteo Salvini parlando oggi a ...

Salvini : "Per combattere lo spread la forza dell'Italia è il risparmio privato" : "La forza dell'Italia, che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i francesi, né gli spagnoli, è un risparmio privato che non ha eguali al mondo". Ne è convinto il vicepremier Matteo Salvini parlando a margine del G6 a Lione ai giornalisti che gli chiedono cosa farà il governo se aumenta lo spread.

Decreto sicurezza - Salvini “Fiducia? Spero di no”/ Ultime notizie - “Mio figlio mi ha ringraziato..." : Decreto sicurezza, Salvini “Fiducia? Spero di no”. Ultime notizie: “Mio figlio mi ha ringraziato perchè grazie al mio Decreto hanno manifestato e lui non è andato a scuola"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:21:00 GMT)

Dario Argento : "Se Matteo Salvini recitasse in un mio film gli farei interpretare l'assassino" : Dario Argento va all'attacco dell'attuale governo e, in particolare, del vice premier Matteo Salvini. Intervistato dal programma radiofonico Un giorno da pecora, il regista esprime la sua personalissima visione su Salvini: "Se fosse un attore diciamo che potrei fargli interpretare una vittima ma credo che alla fine gli farei interpretare un assassino". A Giorgio Lauro e Geppi Cucciari che gli chiedevano chi tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e lo ...

Matteo Salvini - caso Diciotti : 'Io sequestratore? Per colpa di quel magistrato - mio figlio...' : La vicenda di ' Matteo Salvini indagato per sequestro di persona ' per il caso della nave Diciotti è stata sulle prime pagine dei giornali per giorni. Ora che le polemiche si sono , un po', sopite, il ...

Dario Argento : 'Salvini da horror - in un mio film farebbe l'assassino' : Non usa mezzi termini Dario Argento , il regista di Profondo rosso, quando ai microfoni di Rai Radio 1 gli viene chiesta un'opinione sull'attuale situazione politica in Italia. 'Come mi sembra questo nuovo governo? Mi sembrano confusi, l'esecutivo oggi non mi sembra una cosa lineare tranquilla', ha dichiarato nel corso della trasmissione Un giorno da ...

Salvini : 'Il mio obiettivo è zero campi rom entro fine legislatura' : 'La questione rom non è compresa in questo decreto, il mio obiettivo in collaborazione con i sindaci è arrivare alla chiusura di tutti i campi rom. Quindi non è oggetto del decreto ma ci stiamo ...