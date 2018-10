Salvini : "Catturato il quarto verme" : Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "Catturato a Foggia il quarto verme che avrebbe stuprato e portato alla morte Desirée. Si tratta (guarda caso) di un immigrato clandestino". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando il fermo del quarto uomo per l'omicidio e lo stupro di De

Arresti per droga - Salvini : “Grazie polizia per aver catturato venditori di morte”. Ma uno di questi è esponente della Lega : “Grazie alla polizia, che sta catturando e togliendo dalle strade decine di venditori di morte“. Quando Matteo Salvini, commentando le ultime operazioni antidroga delle forze dell’ordine, si complimentava con gli agenti per gli Arresti di spacciatori e trafficanti evidentemente non sapeva che uno di quei “venditori di morte” faceva parte del suo partito. Anzi: era vicino a ricevere la nomina di referente della Lega ...