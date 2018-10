Salute | l’olio d’oliva contrasta i tumori intestinali

meteoweb.eu

(Di sabato 27 ottobre 2018) Il consumo quotidiano di olio extravergine di oliva aiuta a prevenire e combattere i. La scoperta si deve al gruppo di ricerca di Antonio Moschetta dell’Universita’ degli Studi di Bari, grazie a uno studio sostenuto dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Gastroenterology. “L’olio extravergine di oliva – spiega Moschetta – è ricco di acido oleico, una sostanza in grado di regolare la proliferazione cellulare. In studi preclinici abbiamo potuto simulare geni alterati e stati di infiammazione intestinale, dimostrando che la somministrazione di una dieta arricchita di acido oleico e’ in grado di garantire notevoli benefici per la. Tali effetti positivi sembrano essere dovuti anche alla presenza dell’enzima SCD1 nell’epitelio intestinale, ...