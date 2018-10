wired

: Sail, lo skateboard elettrico portatile (ed economico) - micheleiurillo : Sail, lo skateboard elettrico portatile (ed economico) -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Dielettrici ne abbiamo visti già molti, dal più piccolo del mondo a quello griffato, però tutti avevano un cartellino pesante al collo. Che è l’elemento per cui si distingue, un mezzo utile per spostarsi in città che offre una buona stabilità anche su superfici non perfettamente lisce. Sviluppato da Teamgee, azienda di Hong Kong specializzata nella produzione di skate dal design innovativo,conta su una tavola lunga 78 centimetri, con protezioni sulle due estremità per evitare graffi e attutire i colpi, e pesa 5 chilogrammi, misure che lo rendono facilmente trasportabile ovunque. Sul lato tecnico, poggia su una batteria da 84 Wh integrata sotto la tavola, tocca la velocità massima di 25 km/h per un range d’azione di circa 15 chilometri (il caricabatterie è poco ingombrante e si può mettere in tasca o in uno zaino) mentre ad animarlo è un motore da 480 Watt. Dotato ...