Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : allarme “Rosso” già Sabato - Domenica maltempo estremo. I bollettini e le MAPPE : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica, posizionata sulla penisola iberica, farà confluire, sulla nostra Penisola, correnti meridionali instabili che determineranno piogge diffuse e persistenti e un deciso aumento della ventilazione da sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Torna l'ora solare : lancette indietro nella notte tra Sabato e domenica : Dopo sette mesi di ora legale, domenica 28 ottobre tornerà l'ora solare: alle ore 3.00 si dovranno spostare un'ora indietro le lancette degli orologi. l'ora legale sarà di nuovo in vigore dal ...

LA CULTURA SI FA SPORT / Sabato 27 SACCHI - PINCOLINI E BARALDI AL PAGANINI - DOMENICA 28 AL TARDINI "UN GOAL PER GIOCAMICO" CON LE VECCHIE GLORIE CROCIATE : La CULTURA si fa SPORT 2018 […] L'articolo LA CULTURA SI FA SPORT / SABATO 27 SACCHI, PINCOLINI E BARALDI AL PAGANINI, DOMENICA 28 AL TARDINI "UN GOAL PER GIOCAMICO" CON LE VECCHIE GLORIE CROCIATE ...

Moncalieri - To - : Fiorile orti e fiori in mostra al castello - Sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 - Moncalieri - : Il Giardino delle Rose accoglie nel corso dell'intero anno numerosi appuntamenti che, insieme alle tante iniziative dedicate ad arte e storia, tradizioni e natura, letteratura e scienza, memoria e ...

Meteo weekend : Sabato sole - domenica nuvole e qualche pioggia. E da lunedì torna il maltempo : Fine settimane abbastanza soleggiato e mite ma, la perturbazione che ci raggiungerà domenica sera, sarà accompagnata da un impulso di aria più fredda: il calo termico sarà sensibile ad inizio settimana specialmente a Sud e sulla Sicilia in particolare.Continua a leggere

Weekend a Pescara : gli eventi di venerdì 19 - Sabato 20 e domenica 21 ottobre : Tempo libero Desiderate guardare un film per rilassarvi con gli amici o con il vostro partner? Bene, a questo link avete l'opportunità di controllare tutti gli spettacoli in proiezione nella nostra ...

Air France experience - a Reggio Emilia Sabato e domenica : Roma, 17 ott., askanews, - Air France il 20 e il 21 ottobre, atterra a Reggio Emilia, in piazza Prampolini, con Air France experience, un progetto dalle caratteristiche uniche: verrà installata la ...

'Io non rischio' - Sabato 13 e domenica 14 ottobre punti informativi in via Rizzoli a Bologna : Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 ottobre ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). • Il riposo dei guerrieri – Poveri eroi. I Davigo, i Woodcock, i Di Matteo sono stanchi. E si capisce. Da quando Salvini e Di Maio gli hann

Giornate FAI d’Autunno : Sabato e domenica aperto al pubblico il Palazzo dell’Aeronautica : sabato 13 e domenica 14 ottobre, il Palazzo dell’Aeronautica a Roma sarà aperto straordinariamente al pubblico dalle 10:00 alle 18:00 nell’ambito delle “Giornate FAI d’Autunno” del Fondo Ambiente Italiano, iniziativa organizzata con la collaborazione della Commissione Europea in Italia ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la promozione e la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del Paese. L’edificio ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CERVO : TERREMOTI E ALLUVIONI - Sabato 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE LA PROTEZIONE CIVILE IN ... : Il volontariato di PROTEZIONE CIVILE, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 OTTOBRE volontari e volontarie di PROTEZIONE CIVILE allestiranno ...

Tempesta d’amore anticipazioni settimanali - puntate da domenica 14 a Sabato 20 ottobre 2018 : Nuove anticipazioni per Tempesta d’amore sulle puntate da domenica 14 a sabato 20 ottobre 2018. Che ci dobbiamo attendere? Christoph entrerà in possesso, grazie a Jessica dell’esame ecografico effettuato da Alicia. Egli avrà in mano una prova che la giovane attende un figlio, come reagirà? Werner farà un regalo ad Iris se cederà alla sua cara nipote la sua parte sull’esibizione teatrale a scuola. Robert naturalmente lo verrà a ...

Primo negozio smartphone Honor in Italia il 13 ottobre : sconto anche online Sabato e domenica : Gli smartphone Honor a brevissimo potranno essere acquistati anche presso il nuovo temporary store Italiano, unico nel suo genere, che aprirà i battenti il prossimo 13 ottobre ad Arese. Nel Centro Commerciale più grande d'Europa ci sarà spazio anche per il device del brand dal grande successo commerciale. La giornata di inaugurazione di sabato si svolgerà in più tempi con laboratori e sessioni specifiche per mettere in risalto determinati ...

Protezione Civile - Abruzzo : Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna “Io Non Rischio” : sabato 13 e domenica 14 ottobre torna anche in Abruzzo la campagna “Io Non Rischio”, giunta alla sua 8ª edizione, con punti informativi su territorio regionale allestiti dai volontari di Protezione Civile allo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi sismici e alluvionali. Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, come di consueto, parteciperà anche quest’anno a diverse tappe nel corso del ...