Rugby | Test Match 2018 | Nuova Zelanda-Australia domani a Yokohama La Bloedisloe Cup è

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : le convocate dell’Italia per la sfida contro la Scozia : Non solo il Rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle. Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 ...

Rugby – Cattolica Test Match 2018 : lavoro con le franchigie e profondità della rosa i temi della conferenza stampa di presentazione : O’Shea lancia i Test d’autunno, tra collaborazione con le franchigie e più profondità del gruppo della Nazionale Nella mattinata odierna presso il NHOW Hotel di Milano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei Cattolica Test Match 2018. All’evento, a cui ha presenziato anche il presidente federale Alfredo Gavazzi, hanno partecipato Conor O’Shea, il capitano Azzurro Sergio Parisse e una rappresentanza dei giocatori ...

Rugby - per i test match a novembre l'Italia si fa in due : Per affrontare i quattro test match di fuoco di novembre - i tre ufficiali contro la Georgia il 10 novembre a Firenze, l'Australia il 17 a Padova e gli All Blacks il 24 a Roma, più quello 'economico', ...

Rugby - si avvicina il Test Match tra Italia e Irlanda : ecco il XV scelto da Conor O’Shea per la gara di Chicago : La sfida tra Italia e Irlanda si giocherà al Soldier Field di Chicago sabato 3 novembre alle ore 15 locali, le 22 in Italia Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha reso nota la formazione azzurra che affronterà l’Irlanda al Soldier Field di Chicago nel Test-Match inaugurale della finestra d’autunno sabato 3 novembre alle ore 15 locali (22 in Italia, diretta DAZN). La Nazionale, che ha concluso oggi il ritiro di ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...

Rugby – Italdonne : ecco dove seguire i due test match d’autunno : Italdonne: i due test d’autunno in diretta sui canali FIR Doppio appuntamento in diretta sulle piattaforme social della Federazione Italiana Rugby per l’Italdonne di Andrea Di Giandomenico, impegnata il prossimo mese di novembre il 4 contro la Scozia al “PataStadium” di Calvisano e il 25 contro il Sudafrica al “Chersoni” di Prato. Le Azzurre, in preparazione al 6 Nazioni di categoria dell’inverno 2019, potranno contare su una ...

Rugby - l'Italia verso i Test Match : azzurri in raduno a Verona - tutti i convocati. Violi infortunato : ... Benetton Rugby, 52 caps, * Jayden HAYWARD , Benetton Rugby, 10 caps, Edoardo PADOVANI , Zebre Rugby Club, 14 caps, * Luca SPERANDIO , Benetton Rugby, 2 caps, * Foto: Live Photo Sport

Rugby - l’Italia verso i Test Match : azzurri in raduno a Verona - tutti i convocati. Violi infortunato : L’Italia ha incominciato a Verona il raduno in preparazione ai Test Match. Gli azzurri partiranno domenica 28 ottobre per Chicago (USA) dove sabato 3 novembre affronterà l’Irlanda in un incontro amichevole. A seguire i tre Test Match veri e propri contro Georgia (sabato 10 novembre a Firenze), Australia (sabato 17 novembre a Padova) e Nuova Zelanda (sabato 24 novembre a Roma). Sarà assente il mediano di mischia Marcello Violi che si ...

Rugby – Iniziato il raduno dell’Italia a Verona in preparazione ai Cattolica Test Match 2018 : Iniziato quest’oggi a Verona il primo raduno della Nazionale Italiana Rugby in vista dei Cattolica Test Match 2018 Iniziato a Verona nel pomeriggio odierno il primo raduno stagionale della Nazionale Italiana Rugby in preparazione ai Cattolica Test Match 2018. Gli Azzurri si sono ritrovati all’Hotel Leopardi nella città scaligera dopo una due giorni di Coppe Europee che ha visto protagonisti in particolare Luca Bigi, autore di due ...

Rugby - si avvicinano i test match di novembre : due direttori di gara italiane nella lista annunciata oggi : oggi World Rugby ha annunciato i nomi degli undici direttori di gara fra cui figurano quelli di Maria Beatrice Benvenuti e Clara Munarini Il Rugby Femminile Internazionale si appresta a vivere un grande momento con novembre alle porte che riserva un ricco programma di test match, quindici in totale, programmati in otto Paesi: USA, Inghilterra, Spagna, Francia, Italia, Scozia, Irlanda e Galles. La finestra internazionale prenderà il via il ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : i convocati dell’Italia. L’analisi tra conferme - giovani e nuovi equiparati : Ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda le nazionali per il Rugby internazionale. Come di consueto Novembre è il mese dedicato ai Test Match autunnali, un’infinità di partite spettacolari aspettano il grande pubblico della palla ovale. Impegnata ovviamente anche l’Italia: gli azzurri guidati da Conor O’Shea affronteranno Irlanda, Georgia, Australia e All Blacks. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i possibili ...

Rugby - diramata la lista dei convocati degli All Blacks per i Test Match 2018 : in programma anche la sfida con l’Italia : Il ct degli All Blacks ha diramato la lista dei convocati per i Test Match 2018, in cui è inserita anche la sfida con l’Italia Steve Hansen, Commissario tecnico degli All Blacks, ha ufficializzato la lista dei 32 giocatori convocati per i Test Match 2018. Gli All Blacks esordiranno in Giappone sabato 27 ottobre contro l’Australia per poi affrontare il 3 novembre, a Tokyo, i padroni di casa. Sabato 10 novembre è in calendario il ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i 32 convocati della Nuova Zelanda. Ultimo incontro del tour contro l’Italia a Roma : Il CT della Nuova Zelanda di Rugby, Steve Hansen, ha diramato l’elenco dei 32 convocati per i Test Match della finestra autunnale. Gli All Blacks, dopo aver Testato i campi da gioco del Giappone, in vista dei Mondiali del 2019, contro l’Australia e proprio contro la selezione nipponica, si sposteranno in Europa per affrontare a domicilio Inghilterra, Irlanda ed Italia (il 24 novembre a Roma). Di seguito l’elenco dei Match degli ...

Rugby – Le azzurre in campo a Prato per un test match contro il Sudafrica : Italdonne, il 25 novembre il test match delle azzurre contro il Sudafrica a Prato L’autunno internazionale azzurro si arricchisce di un nuovo appuntamento, con la Nazionale Italiana Femminile che – dopo l’esordio stagionale del prossimo 4 novembre contro la Scozia a Calvisano – tornerà in campo per un secondo test-match domenica 25 novembre allo Stadio “Chersoni” di Prato contro il Sudafrica. La scelta della sede della prima sfida assoluta ...